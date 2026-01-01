      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com mangueira enrolada, pistola de água e duas lanças pretas.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      Referência: 1.676-220.0

      • Lança de jato variavel e bico fresador