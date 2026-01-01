A lavadora de alta pressão K 3 é ideal para utilizações ocasionais e para remover sujidade em pequenas áreas exteriores, terraços, mobiliário de jardim e automóveis. Equipada com uma mangueira de alta pressão de 6 metros, lança de jato variável e bico fresador com jato rotativo, adapta-se facilmente a diferentes tarefas de limpeza. A lança de jato variável permite ajustar a pressão através de uma simples rotação, enquanto o bico fresador elimina eficazmente até a sujidade mais persistente. O filtro de água integrado protege a bomba, contribuindo para uma maior durabilidade do equipamento, e as rodas facilitam o transporte para qualquer local de utilização.

Tubo de aspiração para detergente integrado Utilização prática e simples de detergentes. Os detergentes Kärcher (disponíveis opcionalmente) protegem e cuidam da superfície limpa, proporcionando resultados mais eficazes e duradouros. Arrumação organizada Arrume a mangueira, lanças, pistola e cabo de forma organizada e ocupando pouco espaço. Rodas de grandes dimensões Para um transporte seguro e confortável, mesmo em terrenos irregulares, como caminhos de jardim. Fácil de manobrar. Sistema Quick Connect A mangueira de alta pressão é fácil de manusear e pode ser ligada e desligada rapidamente do equipamento e da pistola, poupando tempo e esforço.