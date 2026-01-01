      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com acessórios: mangueira, pistola e duas lanças. Fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15
      IF Design Award 2023
      Reddot Design Award 2023

      Lavadora de alta pressão

      K 3

      Referência: 1.676-350.0

      • Funcional e fiável, com rendimento de limpeza até 25 m²/h
      • Mangueira de alta pressão de 6 metros e tubo de aspiração para detergente
      • Lança de jato variável, bico fresador