      Lavadora de alta pressão Kärcher K3 amarela com acessórios: escova, mangueira, detergente e bicos de pulverização.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 3 Power Control Home

      Referência: 1.676-106.0

      • Pistola Power Control com visor de nível de pressão
      • Pega telescópica
      • Depósito de detergente