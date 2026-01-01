A lavadora de alta pressão K 3 Power Control Home permite obter excelentes resultados de limpeza com o apoio da aplicação Kärcher Home & Garden. O assistente de utilização integrado fornece conselhos práticos para selecionar a pressão ideal em cada tarefa, enquanto a aplicação disponibiliza ainda informações sobre o equipamento e acesso ao portal de assistência Kärcher. A pressão pode ser ajustada através da lança de jato variável e consultada no visor da pistola, garantindo um controlo preciso em qualquer superfície. O detergente é aplicado de forma simples através do depósito integrado. Está ainda equipada com pega telescópica extensível, suporte para maior estabilidade, compartimentos para os acessórios, pistola e cabo, além do sistema Quick Connect para ligar e desligar rapidamente a mangueira de alta pressão. O Home Kit inclui o limpador de superfícies T 5 e 500 ml de detergente para terraços de madeira e pedra, permitindo limpar grandes áreas sem salpicos.

App Kärcher Home & Garden A aplicação Kärcher Home & Garden transforma-o num especialista em limpeza. Utilize todo o conhecimento Kärcher para obter resultados de limpeza perfeitos. Serviço completo e conveniente – todas as informações sobre o equipamento, aplicações e portal de assistência. Pistola Power Control com Quick Connect e lanças de jato Controlo total – o visor manual apresenta as definições selecionadas. Quick Connect para ligar facilmente a mangueira de alta pressão e os acessórios. Pega telescópica regulável em altura Para uma altura de transporte confortável. Totalmente retrátil para uma arrumação ideal. Depósito de detergente integrado Limpo e prático – o depósito de detergente pode ser removido para enchimento. O prático depósito de detergente simplifica a aplicação de detergentes. Os detergentes Kärcher aumentam a eficiência e protegem e cuidam da superfície limpa.