      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com duas lanças e uma mangueira preta sobre fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 3 Power Control *EU

      Referência: 1.676-100.0

      • Indicador de pressão, desempenho de área de 25 m²/h
      • Reservatório de detergente, cabo telescópico, mangueira reforçada de 7 m
      • Lança de jato variavel e bico fresador