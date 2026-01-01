Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Referência: 1.679-500.0
Tensão (V)
220 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Pressão (bar)
20 - máx. 130
Caudal (L/h)
máx. 420
Desempenho da área (m²/h)
30
Temperatura de entrada (°C)
máx. 40
Potência nominal de entrada (W)
1800
Cabo elétrico (m)
5
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
5.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
8.5
Dimensões (C x L x A) (mm)
302 x 346 x 849
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online