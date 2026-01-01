Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Referência: 1.324-309.0
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Pressão (bar / MPa)
20 - máx. 130 / 2 - máx. 13
Caudal (L/h)
máx. 420
Desempenho da área (m²/h)
30
Temperatura de entrada (°C)
máx. 40
Potência nominal de entrada (kW)
1.8
Cabo elétrico (m)
5
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
11.9
Peso, incluindo embalagem (kg)
19.5
Dimensões (C x L x A) (mm)
405 x 306 x 584
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização