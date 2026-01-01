      Lavadora de alta pressão Kärcher K4 com acessórios: mangueira, bico, lança e detergente. Fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      Referência: 1.324-312.0

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      Aparelho apenas, todas as peças de plástico sem acessórios.
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      O Kärcher eco!Booster limpa 50% mais área com o mesmo consumo de energia e água em comparação com um jato plano padrão (lança de pulverização). Certificado por um instituto de testes independente.