Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Referência: 1.679-300.0
Tensão (V)
220 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Pressão (bar)
20 - máx. 130
Caudal (L/h)
máx. 420
Rendimento de limpeza (m²/h)
30
Temperatura de entrada (°C)
máx. 40
Potência nominal de entrada (kW)
1.8
Cabo de alimentação (m)
5
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
6.6
Peso com embalagem (kg)
8.5
Dimensões (C × L × A) (mm)
297 x 310 x 865
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
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