      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com mangueira preta e lança de pulverização destacada.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 4 Universal

      Referência: 1.679-300.0

      • Leve e compacta, com rendimento de limpeza até 30 m²/h
      • Mangueira de alta pressão de 6 metros e depósito de detergente
      • Lança de jato variável, bico fresador