A lavadora de alta pressão K 4 Universal é ideal para limpezas regulares e para remover sujidade moderada a intensa em veículos e superfícies de média dimensão em redor da casa. Inclui uma pistola de alta pressão, mangueira de alta pressão de 6 metros, lança de jato variável, bico fresador com jato rotativo e filtro de água para proteção da bomba contra partículas de sujidade, garantindo uma limpeza eficaz e um desempenho fiável.

Arrumação integrada dos acessórios no equipamento A mangueira, as lanças e a pistola podem ser arrumadas de forma organizada e compacta. Depósito de detergente O prático depósito de detergente simplifica a aplicação de detergentes. Sistema Quick Connect A mangueira de alta pressão é fácil de manusear e pode ser ligada e desligada rapidamente do equipamento e da pistola, poupando tempo e esforço. Rodas de grandes dimensões Prática e fácil de transportar