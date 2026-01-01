A lavadora de alta pressão K 4 WCM está equipada com um potente motor arrefecido a água, que garante elevada durabilidade. Concebida para utilizações ocasionais e para remover sujidade moderada, inclui uma mangueira de alta pressão de 6 metros, lança de jato variável e bico fresador com jato rotativo, ideais para limpar terraços, mobiliário de jardim e veículos. A lança de jato variável permite ajustar facilmente a pressão através de uma simples rotação, adaptando-a a cada superfície, enquanto o bico fresador elimina eficazmente até a sujidade mais persistente. Todos os acessórios podem ser arrumados no próprio equipamento e o filtro de água integrado protege a bomba contra partículas de sujidade.

Desempenho excecional O motor arrefecido a água destaca-se pela elevada durabilidade e grande potência. Tubo de aspiração para detergente integrado Utilização prática e simples de detergentes. Os detergentes Kärcher (disponíveis opcionalmente) protegem e cuidam da superfície limpa, proporcionando resultados mais eficazes e duradouros. Arrumação organizada A mangueira, lança, pistola e cabo podem ser arrumados diretamente no equipamento. Sistema Quick Connect A mangueira de alta pressão é fácil de manusear e pode ser ligada e desligada rapidamente do equipamento e da pistola, poupando tempo e esforço.