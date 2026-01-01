A lavadora de alta pressão K 5 Basic é ideal para remover sujidade moderada em veículos de maiores dimensões, bicicletas e muros de pedra. Equipada com um potente motor arrefecido a água, inclui uma pistola de alta pressão com sistema Quick Connect, mangueira de alta pressão de 8 metros, lança de jato variável para ajustar facilmente a pressão e proteger as superfícies mais delicadas, e bico fresador com jato rotativo para eliminar eficazmente a sujidade mais persistente. O filtro de água integrado protege a bomba, contribuindo para uma maior durabilidade do equipamento.

Desempenho excecional O moderno motor arrefecido a água destaca-se pela elevada durabilidade e excelente desempenho. Pega Para uma altura de transporte confortável. Rodas de grandes dimensões Para um transporte seguro e confortável, mesmo em terrenos irregulares, como caminhos de jardim.