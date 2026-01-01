Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Referência: 1.180-580.0
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50
Pressão (bar / MPa)
20 - máx. 145 / 2 - máx. 14.5
Caudal (L/h)
máx. 500
Rendimento de limpeza (m²/h)
40
Temperatura de entrada (°C)
máx. 40
Potência nominal de entrada (kW)
2.1
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
11.5
Peso com embalagem (kg)
15
Dimensões (C × L × A) (mm)
341 x 325 x 867
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização