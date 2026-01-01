      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela e preta com acessórios: pistola, mangueira e duas lanças.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 5 Basic

      Referência: 1.180-580.0

      • Motor arrefecido a água, rendimento de limpeza até 40 m²/h
      • Pega telescópica, mangueira de alta pressão de 8 metros e tubo de aspiração para detergente
      • Lança de jato variável, bico fresador