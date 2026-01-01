      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela e preta com mangueira e acessórios de limpeza.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      Referência: 1.950-700.0

      • Cabo telescópico, mangueira HD de 8 m, mangueira de sucção para detergente
      • Lança de jato variavel e bico fresador