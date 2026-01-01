A lavadora de alta pressão K 5 Comfort Premium Connect Home está equipada com um motor arrefecido a água, garantindo um desempenho fiável e duradouro. O enrolador de mangueira integrado, com mangueira de alta pressão PremiumFlex, proporciona maior comodidade e flexibilidade. O Home Kit inclui o limpador de superfícies T 5 e 1 litro de detergente para pedra e fachadas. A pistola de alta pressão G 180 Q Comfort Connect reduz o esforço necessário para a segurar e dispõe de um visor LCD com três níveis de pressão, modo eco!Mode e dois níveis de detergente, permitindo adaptar facilmente o equipamento a cada tarefa. A pressão pode ser ajustada diretamente na pistola ou através da aplicação Kärcher Home & Garden, via Bluetooth. A lança multifunções 4 em 1 permite selecionar facilmente entre quatro tipos de jato, enquanto o sistema Quick Connect e o sistema de detergente 2 em 1 tornam a utilização ainda mais prática. A aplicação inclui também um assistente de utilização e conselhos úteis para obter os melhores resultados.

Conceito inteligente de equipamento Easy!Motion O design do equipamento inclui entradas e saídas organizadas para cabos e mangueira, garantindo maior liberdade de movimentos, espaço de trabalho e facilidade de utilização. Posicionar corretamente o equipamento, com as ligações da mangueira e do cabo voltadas para a fonte de alimentação e de água, torna a limpeza muito mais cómoda. Pistola de alta pressão Comfort com COMFORT!Hold e Quick Connect Pistola com visor LCD e botões para regulação da pressão ou doseamento de detergente. Inclui modo eco!Mode para reduzir o consumo de água e energia.³⁾ O COMFORT!Hold reduz significativamente a pressão de apoio. É especialmente vantajoso em utilizações prolongadas na limpeza de grandes áreas. O ajuste de 180° da pistola permite uma limpeza mais ergonómica e maior flexibilidade durante a utilização. Multi Jet 4 em 1 Várias possibilidades de limpeza graças aos 4 bicos diferentes integrados numa única lança. Não é necessário trocar de lança para maior comodidade. Conceito de detergente 2Way!Wash O inovador conceito de detergente oferece máxima flexibilidade e uma dosagem ideal para cada tarefa de limpeza. O detergente pode ser aplicado através do equipamento e do bico Multi Jet ou, para uma maior quantidade de espuma, através do bico de espuma com doseamento de detergente. Utilização prática e simples de detergentes. Os detergentes Kärcher (disponíveis opcionalmente) protegem e cuidam da superfície limpa, proporcionando resultados mais eficazes e duradouros. Mangueira de alta pressão PremiumFlex A mangueira flexível garante máxima liberdade de movimentos e maior conforto durante a utilização. Enrole e desenrole facilmente a mangueira de alta pressão sem formar nós. Enrolador de mangueira para uma utilização confortável A mangueira de alta pressão fica protegida e arrumada de forma otimizada, ocupando pouco espaço. Trabalho mais confortável – a mangueira está sempre acessível graças ao fácil enrolamento e desenrolamento. Centro de gravidade baixo para maior estabilidade, mesmo em superfícies inclinadas. Desempenho excecional O motor arrefecido a água destaca-se pela elevada durabilidade e grande potência. Transporte ergonómico A pega telescópica com sistema de bloqueio permite um transporte fácil, confortável e ergonómico. As rodas com revestimento em material macio permitem deslocar o equipamento de forma simples e sem esforço. A pega de transporte permite elevar o equipamento de forma simples e ergonómica. App Kärcher Home & Garden A aplicação Kärcher Home & Garden transforma-o num especialista em limpeza. Utilize todo o conhecimento Kärcher para obter resultados de limpeza perfeitos. Serviço completo e conveniente – todas as informações sobre o equipamento, aplicações e portal de assistência. Características de sustentabilidade Design com 25% de plástico reciclado¹⁾. Até 80% menos consumo de água em comparação com uma mangueira de jardim convencional.²⁾