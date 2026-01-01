      Lavadora de alta pressão Kärcher K5 amarela e preta com acessórios, incluindo pistola, lança, adaptador e detergente.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15
      IF Design Award 2026
      Reddot Design Award - best of the best - 2026

      Lavadora de alta pressão

      K 5 Comfort Premium

      Referência: 1.324-800.0

      • Motor arrefecido a água, rendimento de limpeza até 40 m²/h
      • Enrolador de mangueira, mangueira extra flexível de 10 metros e conceito 2Way!Wash
      • Lança multifunções 4 em 1
      ¹⁾
      Apenas o equipamento; todas as peças em plástico, excluindo os acessórios.
      ²⁾
      Condições de teste internas: o caudal da lavadora de alta pressão corresponde a 40% do de uma mangueira de jardim, reduzindo o tempo de limpeza para metade. O caudal e a poupança efetiva de água e tempo variam consoante a classe do equipamento, o grau de sujidade e a aplicação.