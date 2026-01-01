      Lavadora de alta pressão Kärcher K5, com acessórios e detergente Stone & Facade.

      Prémios e gama exclusiva

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      Lavadora de alta pressão

      Referência: 1.324-703.0

      • Lança de pulverização Vario Power, lavadora de alta pressão, kit para uso doméstico