Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Referência: 1.324-703.0
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Pressão (bar / MPa)
20 - máx. 145 / 2 - máx. 14.5
Caudal (L/h)
máx. 500
Desempenho da área (m²/h)
40
Temperatura de entrada (°C)
máx. 40
Potência nominal de entrada (kW)
2.1
Cabo elétrico (m)
5
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
12.2
Peso, incluindo embalagem (kg)
18.4
Dimensões (C x L x A) (mm)
405 x 306 x 584
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização