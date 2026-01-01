      Lavadora de alta pressão Kärcher K5 com acessórios: escova de limpeza, frasco de detergente e bico de pulverização.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 5 Premium Smart Control Flex Home

      Referência: 1.324-735.0

      • Transferência de pressão, motor arrefecido a água, rendimento de limpeza até 40 m²/h
      • Enrolador de mangueira, mangueira PremiumFlex de alta pressão de 10 metros e sistema de aplicação de detergente Plug 'n' Clean
      • Lança multifunções 3 em 1, Home Kit