      Lavadora de alta pressão Kärcher K5 Smart Control amarela e preta, com mangueira e pistola de pressão ao lado.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 5 Premium Smart Control Flex

      Referência: 1.324-732.0

      • Transferência de pressão, motor arrefecido a água, rendimento de limpeza até 40 m²/h
      • Enrolador de mangueira, mangueira PremiumFlex de 8 metros e sistema de aplicação de detergente Plug 'n' Clean
      • Lança multifunções 3 em 1