      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com acessórios pretos, incluindo pistola e duas lanças.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15
      IF Design Award 2023
      Reddot Design Award 2023

      Lavadora de alta pressão

      K 5 WCM Plus (CEM)

      Referência: 1.324-460.0

      • Lança de jato variavel e bico fresador