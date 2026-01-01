A lavadora de alta pressão K 6 foi desenvolvida para utilizações frequentes e para remover a sujidade mais difícil em caminhos, piscinas, veículos de maiores dimensões e outras superfícies exteriores. Inclui uma pistola de alta pressão com adaptador Quick Connect, mangueira de alta pressão de 8 metros, filtro de água para proteção da bomba, lança de jato variável e bico fresador com jato rotativo. A lança de jato variável permite ajustar facilmente a pressão através de uma simples rotação, enquanto o bico fresador elimina eficazmente até a sujidade mais persistente.

Tubo de aspiração para detergente integrado Utilização prática e simples de detergentes. Os detergentes Kärcher (disponíveis opcionalmente) protegem e cuidam da superfície limpa, proporcionando resultados mais eficazes e duradouros. Arrumação organizada Arrume a mangueira, lanças, pistola e cabo de forma organizada e ocupando pouco espaço. Sistema Quick Connect A mangueira de alta pressão é fácil de manusear e pode ser ligada e desligada rapidamente do equipamento e da pistola, poupando tempo e esforço. Rodas de grandes dimensões Para um transporte seguro e confortável, mesmo em terrenos irregulares, como caminhos de jardim.