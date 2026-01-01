      Lavadora de alta pressão Kärcher amarela com acessórios, incluindo pistola e duas lanças pretas.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 6

      Referência: 1.679-630.0

      • Funcional e fiável, com rendimento de limpeza até 50 m²/h
      • Mangueira de alta pressão de 8 metros e tubo de aspiração para detergente
      • Lança de jato variável, bico fresador