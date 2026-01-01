      Lavadora de alta pressão Kärcher com mangueira, pistola e dois bicos, em fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 6 Special

      Referência: 1.168-508.0

      • Motor arrefecido a água, rendimento de limpeza até 60 m²/h
      • Sistema de aplicação de detergente Plug 'n' Clean, mangueira de alta pressão de 10 metros e bomba em alumínio
      • Lança de jato variável, bico fresador