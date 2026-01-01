A lavadora de alta pressão K 6 Special está equipada com um motor arrefecido a água e foi concebida para utilizações frequentes e para remover a sujidade mais difícil em caminhos, piscinas, veículos de maiores dimensões e outras superfícies exteriores. Inclui uma pistola de alta pressão com adaptador Quick Connect, mangueira de alta pressão com 10 metros, filtro de água para proteção da bomba, lança de jato variável e bico fresador com jato rotativo. A lança de jato variável permite ajustar facilmente a pressão através de uma simples rotação, enquanto o bico fresador elimina eficazmente até a sujidade mais persistente.

Desempenho excecional O moderno motor arrefecido a água destaca-se pelo elevado desempenho. Plug 'n' Clean Rápido, simples e prático – graças ao Plug 'n' Clean, o detergente pode ser substituído facilmente num único passo. Quick Connect A mangueira de alta pressão é fácil de manusear e pode ser ligada e desligada rapidamente do equipamento e da pistola, poupando tempo e esforço. Sempre organizado Gancho amplo para arrumação organizada do cabo diretamente no equipamento.