Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Referência: 1.317-543.0
Tensão (V)
220 - 230
Frequência (Hz)
50
Pressão (bar / MPa)
20 - máx. 180 / 2 - máx. 18
Caudal (L/h)
máx. 600
Rendimento de limpeza (m²/h)
60
Temperatura de entrada (°C)
máx. 60
Potência nominal de entrada (kW)
3
Cabo de alimentação (m)
5
Cor
amarelo
Atualizações de software disponíveis até
2032-12-31
Peso sem acessórios (kg)
19
Peso com embalagem (kg)
29
Dimensões (C × L × A) (mm)
465 x 354 x 750
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização