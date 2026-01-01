The K 7 Comfort Premium pressure washer is ideal for removing heavy soiling from the home and car. The water-cooled and therefore long-lasting motor is designed for frequent cleaning applications and guarantees reliable performance. While the integrated hose reel with PremiumFlex hose offers convenience and great flexibility. In addition, the G 180 QCOMFORT!Hold™ trigger gun noticeably reduces the holding pressure, which enables fatigue-free working, and thanks to the Quick Connect system, the high-pressure hose can be connected quickly and easily. The innovative 4-in-1 multi jet spray lance combines 4 different spray patterns that can be conveniently adjusted by turning the spray lance head. What’s more, the 2Way!Wash™ detergent concept offers added convenience and perfect detergent application to suit the task in hand. In addition to the cable, the accessories can also be easily stowed away on the device, and the telescopic handle and wheels with a soft component surface make it easy to transport. For the best possible support during use, the Kärcher Home & Garden app offers an integrated application consultant as well as useful tips and tricks.
Conceito inteligente de equipamento Easy!Motion
O design do equipamento inclui entradas e saídas organizadas para cabos e mangueira, garantindo maior liberdade de movimentos, espaço de trabalho e facilidade de utilização. Posicionar corretamente o equipamento, com as ligações da mangueira e do cabo voltadas para a fonte de alimentação e de água, torna a limpeza muito mais cómoda.
Pistola de alta pressão Comfort com COMFORT!Hold e Quick Connect
O COMFORT!Hold reduz significativamente a pressão de apoio. É especialmente vantajoso em utilizações prolongadas na limpeza de grandes áreas. Ligação Quick Connect para conectar facilmente a mangueira de alta pressão.
Multi Jet 4 em 1
Várias possibilidades de limpeza graças aos 4 bicos diferentes integrados numa única lança. Não é necessário trocar de lança para maior comodidade. Basta rodar a cabeça da lança para alterar o tipo de jato.
Conceito de detergente 2Way!Wash
O inovador conceito de detergente oferece máxima flexibilidade e uma dosagem ideal para cada tarefa de limpeza. O detergente pode ser aplicado através do equipamento e do bico Multi Jet ou, para uma maior quantidade de espuma, através do bico de espuma com doseamento de detergente. Os detergentes Kärcher (disponíveis opcionalmente) protegem e cuidam da superfície limpa, proporcionando resultados mais eficazes e duradouros.
Mangueira de alta pressão PremiumFlex
A mangueira flexível garante máxima liberdade de movimentos e maior conforto durante a utilização. Enrole e desenrole facilmente a mangueira de alta pressão sem formar nós.
Enrolador de mangueira para uma utilização confortável
A mangueira de alta pressão fica protegida e arrumada de forma otimizada, ocupando pouco espaço. Trabalho mais confortável – a mangueira está sempre acessível graças ao fácil enrolamento e desenrolamento. Centro de gravidade baixo para maior estabilidade, mesmo em superfícies inclinadas.
Desempenho excecional
O motor arrefecido a água destaca-se pela elevada durabilidade e grande potência.
Transporte ergonómico
A pega telescópica com sistema de bloqueio permite um transporte fácil, confortável e ergonómico. As rodas com revestimento em material macio permitem deslocar o equipamento de forma simples e sem esforço. A pega de transporte permite elevar o equipamento de forma simples e ergonómica.
App Kärcher Home & Garden
A aplicação Kärcher Home & Garden transforma-o num especialista em limpeza. Utilize todo o conhecimento Kärcher para obter resultados de limpeza perfeitos. Serviço completo e conveniente – todas as informações sobre o equipamento, aplicações e portal de assistência.
Características de sustentabilidade
Design com 30% de plástico reciclado¹⁾. Até 80% menos consumo de água em comparação com uma mangueira de jardim convencional.²⁾