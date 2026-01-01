      Lavadora de alta pressão Kärcher K7 com acessórios, incluindo pistola, bico, adaptador e garrafa de detergente.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15
      IF Design Award 2026
      Reddot Design Award - best of the best - 2026

      Lavadora de alta pressão

      K 7 Comfort Premium

      Referência: 1.317-500.0

      • Motor arrefecido a água, rendimento de limpeza até 60 m²/h
      • Enrolador de mangueira, mangueira extra flexível de 10 metros e conceito 2Way!Wash
      • Lança multifunções 4 em 1
      ¹⁾
      Apenas o equipamento; todas as peças em plástico, excluindo os acessórios.