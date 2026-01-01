Conceito de detergente 2Way!Wash

O inovador conceito de detergente oferece máxima flexibilidade e uma dosagem ideal para cada tarefa de limpeza. O detergente pode ser aplicado através do equipamento e do bico Multi Jet ou, para uma maior quantidade de espuma, através do bico de espuma com doseamento de detergente. Os detergentes Kärcher (disponíveis opcionalmente) protegem e cuidam da superfície limpa, proporcionando resultados mais eficazes e duradouros.