Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Lavadora de alta pressão
Referência: 1.317-300.0
Tensão (V)
230
Freqüência (Hz)
50
Pressão (bar / MPa)
20 - máx. 180 / 2 - máx. 18
Caudal (L/h)
máx. 600
Desempenho da área (m²/h)
60
Temperatura de entrada (°C)
máx. 60
Potência nominal de entrada (kW)
3
Cabo elétrico (m)
5
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
17.3
Peso, incluindo embalagem (kg)
23
Dimensões (C x L x A) (mm)
458 x 330 x 669
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Manual de instruções
Manual de instruções
Áreas de utilização