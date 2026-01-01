Basta ligar a lavadora de alta pressão K 7 Premium Smart Control Flex Home à aplicação Kärcher Home & Garden através de Bluetooth para tornar a limpeza mais simples e eficiente. O assistente de utilização integrado na aplicação fornece conselhos práticos para diferentes tarefas de limpeza, além de instruções de montagem, manutenção, conservação e acesso ao portal de assistência Kärcher. O modo Boost oferece potência adicional para remover a sujidade mais difícil. A pressão pode ser ajustada diretamente na pistola G 180 Q Smart Control com visor LCD ou definida através da aplicação. Equipada com uma lança multifunções 3 em 1, permite alternar facilmente entre diferentes tipos de jato sem substituir a lança. Inclui ainda mangueira de alta pressão PremiumFlex, sistema Plug 'n' Clean para uma substituição rápida do detergente, pega telescópica em alumínio e posição de estacionamento para manter os acessórios sempre à mão. O Home Kit inclui o limpador de superfícies T 7 e 1 litro de detergente para pedra e fachadas.

Pistola Smart Control com modo Boost e lança multifunções 3 em 1 Pistola de alta pressão com visor LCD e botões para regulação da pressão ou doseamento de detergente. Inclui modo Boost para potência adicional na remoção de sujidade persistente. A lança multifunções 3 em 1 rotativa inclui três bicos diferentes para uma substituição fácil. Quick Connect para ligar facilmente a mangueira de alta pressão e os acessórios. Mangueira de alta pressão PremiumFlex A mangueira flexível garante máxima liberdade de movimentos e maior conforto durante a utilização. Enrole e desenrole facilmente a mangueira de alta pressão sem formar nós. Liga-se à aplicação Home & Garden através de Bluetooth A aplicação Kärcher Home & Garden transforma-o num especialista em limpeza. Utilize todo o conhecimento Kärcher para obter resultados de limpeza perfeitos. A aplicação transmite a pressão ideal para a lavadora de alta pressão através de Bluetooth. Plug 'n' Clean – sistema de detergente Kärcher Rápido, simples e prático – graças ao Plug 'n' Clean, o detergente pode ser substituído facilmente num único passo. Enrolador de mangueira para uma utilização confortável A mangueira de alta pressão fica protegida e arrumada de forma otimizada, ocupando pouco espaço. Trabalho mais confortável – a mangueira está sempre acessível graças ao fácil enrolamento e desenrolamento. Desempenho excecional O motor arrefecido a água destaca-se pela elevada durabilidade e grande potência.