      Kärcher K7 Smart Control com acessórios: escova de limpeza, detergente Stone & Facade e lança de alta pressão.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15

      Lavadora de alta pressão

      K 7 Smart Control Flex Home

      Referência: 1.317-341.0

      • Transferência de pressão, motor arrefecido a água, rendimento de limpeza até 60 m²/h
      • Mangueira PremiumFlex de 10 metros, sistema de aplicação de detergente Plug 'n' Clean e pega telescópica
      • Lança multifunções 3 em 1, Home Kit