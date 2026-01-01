A K 7 WCM é perfeita para limpeza frequente de sujidade intensa: com o seu potente motor arrefecido a água, elimina a sujidade de pavimentos, terraços, ferramentas de jardim e veículos de maiores dimensões. Para limpar as superfícies de forma particularmente eficaz e suave, a lança Vario Power (VP) pode ser ajustada com um simples rodar. A poderosa lança de jato rotativo (DB) garante uma limpeza eficaz mesmo em sujidade mais persistente. Um filtro de água integrado protege também de forma fiável a bomba contra partículas de sujidade. Além disso, todos os acessórios podem ser arrumados diretamente no equipamento.

Desempenho excepcional O motor arrefecido a água impressiona pela sua vida útil particularmente longa e alta potência. Aplicação de detergente O equipamento inclui um mecanismo de sucção integrado para detergentes. Os detergentes Kärcher (opcionais) não só protegem e cuidam da superfície que está sendo limpa, como também proporcionam resultados mais eficientes e duradouros. Arrumação de acessórios A mangueira, as lanças, a pistola e o cabo elétrico podem ser arrumados diretamente no equipamento. Sistema Quick Connect A mangueira de alta pressão é fácil de manusear, encaixando e desencaixando rapidamente do dispositivo e da pistola. Isso economiza tempo e esforço.