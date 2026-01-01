      Lavadora de alta pressão Kärcher com mangueira, pistola e dois bicos em fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      eye catcher world number one pw brand CMYK oth 04 EN CI15
      IF Design Award 2023
      Reddot Design Award 2023

      Lavadora de alta pressão

      K 7 WCM

      Referência: 1.317-400.0

      • Motor arrefecido a água funcional e fiável, rendimento de área de 60 m²/h
      • Mangueira de alta pressão de 10m, mangueira de sucção de detergente
      • Lança de jato variavel e bico fresador