A lavadora de alta pressão K 7 WCM Premium Home é a escolha ideal para utilizações frequentes e para remover a sujidade mais difícil. Equipada com um potente motor arrefecido a água, garante excelentes resultados na limpeza de caminhos, terraços, ferramentas de jardim e veículos de maiores dimensões. O Home Kit inclui o limpador de superfícies T 7 e 1 litro de detergente 3 em 1 para pedra e fachadas. A lança de jato variável permite ajustar facilmente a pressão através de uma simples rotação, assegurando uma limpeza eficaz e adequada a cada superfície. O enrolador de mangueira integrado facilita a arrumação da mangueira de alta pressão, enquanto o bico fresador com jato rotativo elimina eficazmente até a sujidade mais persistente. O filtro de água integrado protege a bomba contra partículas de sujidade e todos os acessórios podem ser arrumados de forma prática no próprio equipamento.

Desempenho excecional O motor arrefecido a água destaca-se pela elevada durabilidade e grande potência. Enrolador de mangueira para uma utilização prática Arrumação organizada e economizadora de espaço: o enrolador de mangueira protege a mangueira de alta pressão e mantém-na sempre acessível. Arrume a mangueira, lanças, pistola e cabo de forma organizada e ocupando pouco espaço. Tubo de aspiração para detergente integrado Utilização prática e simples de detergentes. Os detergentes Kärcher (disponíveis opcionalmente) protegem e cuidam da superfície limpa, proporcionando resultados mais eficazes e duradouros. Sistema Quick Connect A mangueira de alta pressão é fácil de manusear e pode ser ligada e desligada rapidamente do equipamento e da pistola, poupando tempo e esforço. Rodas de grandes dimensões Para um transporte seguro e confortável, mesmo em terrenos irregulares, como caminhos de jardim. Fácil de manobrar.