Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Lavadora Portátil
Referência: 1.328-210.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Pressão (bar)
21
Faixa de pressão
Pressão média
Temperatura de entrada (°C)
máx. 40
Caudal (L/h)
máx. 170
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
2.5
Autonomia por carga de bateria (min)
14
Tempo de carregamento da bateria com carregador padrão (min)
300
Corrente de carregamento (A)
0.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
1.3
Peso, incluindo embalagem (kg)
2.8
Dimensões (C x L x A) (mm)
292 x 89 x 228
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Manual de instruções
Áreas de utilização