      Kit de limpeza de tubos PC 15 | Kärcher

      Mangueira de alta pressão Kärcher preta enrolada, com conectores metálicos nas extremidades.

      Kit de limpeza de tubos PC 15

      Referência: 2.637-767.0

      Kit de limpeza de tubos com mangueira de 15 m para desentupir canos, ralos e calhas.
      Para pistolas de gatilho antigas anteriores a 2010 (pistolas M, 96, 97): Adaptador M (2.643-950.0) necessário.