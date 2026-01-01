      Kit de limpeza de calhas e tubulações PC 20 | Kärcher

      Kit de acessórios Kärcher, incluindo mangueira, bico de pulverização, adaptadores coloridos e ferramenta de fixação amarela e preta.

      Kit de limpeza de calhas e tubulações PC 20

      Referência: 2.642-240.0

      O kit de limpeza de calhas e tubulações funciona de forma autônoma, com alta pressão. Limpa facilmente ralos, obstruções de canos e calhas. Comprimento da mangueira: 20 m.
      Para pistolas de gatilho antigas anteriores a 2010 (pistolas M, 96, 97): Adaptador M (2.643-950.0) necessário.