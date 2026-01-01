Kit de limpeza de calhas e tubulações PC 20 | Kärcher

A solução inteligente 2 em 1 para limpar calhas e desentupir canos e ralos! O inovador kit de limpeza de calhas e canos da Kärcher funciona de forma autônoma, com alta pressão. Ele se move independentemente sobre um carrinho pelas calhas, sem que o usuário precise ficar permanentemente ao lado em uma escada. O kit de limpeza de calhas e canos vem com dois bicos diferentes: um bico para limpeza de canos com quatro jatos de alta pressão voltados para trás e um bico para limpeza de calhas, que permite conectar a mangueira ao carrinho. O usuário pode alternar entre as funções de forma rápida e fácil a qualquer momento. Uma mangueira resistente a dobras, com conector de latão, garante durabilidade. A mangueira tem 20 metros de comprimento. O kit de limpeza de calhas e canos é compatível com lavadoras de alta pressão K 2 a K 7.
Limpeza potente com alta pressão
Remoção eficaz e rápida de obstruções em tubulações.
Quatro jatos de alta pressão disparando para trás
Desliza facilmente pelos canos.
Proteção contra torção
Protege a mangueira contra dobras.
Acoplamento de latão
Durável.