Kit de limpeza de calhas e tubulações PC 20 | Kärcher

A solução inteligente 2 em 1 para limpar calhas e desentupir canos e ralos! O inovador kit de limpeza de calhas e canos da Kärcher funciona de forma autônoma, com alta pressão. Ele se move independentemente sobre um carrinho pelas calhas, sem que o usuário precise ficar permanentemente ao lado em uma escada. O kit de limpeza de calhas e canos vem com dois bicos diferentes: um bico para limpeza de canos com quatro jatos de alta pressão voltados para trás e um bico para limpeza de calhas, que permite conectar a mangueira ao carrinho. O usuário pode alternar entre as funções de forma rápida e fácil a qualquer momento. Uma mangueira resistente a dobras, com conector de latão, garante durabilidade. A mangueira tem 20 metros de comprimento. O kit de limpeza de calhas e canos é compatível com lavadoras de alta pressão K 2 a K 7.

Limpeza potente com alta pressão Remoção eficaz e rápida de obstruções em tubulações. Quatro jatos de alta pressão disparando para trás Desliza facilmente pelos canos. Proteção contra torção Protege a mangueira contra dobras. Acoplamento de latão Durável.