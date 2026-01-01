      Kit de limpeza de tubos PC 7.5 | Kärcher

      Mangueira preta enrolada com conectores metálicos nas extremidades, sobre fundo branco.

      Kit de limpeza de tubos PC 7.5

      Referência: 2.637-729.0

      Kit de limpeza de tubos com mangueira de 7,5 m para desentupir canos, ralos e calhas.
      Para pistolas de gatilho antigas anteriores a 2010 (pistolas M, 96, 97): Adaptador M (2.643-950.0) necessário.