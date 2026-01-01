Kit de limpeza de tubos PC 7.5 | Kärcher

Kit de limpeza de tubulações com mangueira de 7,5 m para desentupir canos, ralos e calhas. Quatro jatos de água direcionados para trás movem a mangueira suavemente pelo cano, removendo o bloqueio com eficácia. Mangueira flexível de 7,5 m com revestimento têxtil trançado de alta qualidade e bico de latão extracurto para facilitar a movimentação dentro do cano. Possui revestimento antitorção e conector de latão para maior durabilidade. Adequado para uso doméstico e externo com todas as lavadoras de alta pressão Kärcher K 2 a K 7.
Bocal de latão extra curto
Desliza facilmente pelos canos.
Mangueira trançada têxtil
Mangueira flexível e durável de alta qualidade.
Quatro jatos de alta pressão disparando para trás
Remoção eficaz e rápida de obstruções em tubulações.
Limpeza potente com alta pressão
Remoção eficaz e rápida de obstruções em tubulações.
Conexão de baioneta
Extremamente fácil de usar.