FCV 4
A solução inteligente
- Desempenho aproximado de 200 m² por carga da bateria
- Quatro modos de limpeza com a mais alta tecnologia
- Sietam de autolimpeza e rolo lavável a 60 °C
- Potente motor BLDC
Limpeza revolucionária para a sua casa. Experimente a limpeza de pisos de próxima geração com as lavadoras aspiradoras de pavimentos 3-em-1 Xtra!Clean. Estes dispositivos combinam inovação, sustentabilidade e qualidade excecional num único aparelho concebido para aspirar, passar a mopa e secar – em todos os tipos de chão. Descubra como a nossa tecnologia de ponta pode tornar o seu dia a dia mais fácil, poupando-lhe tempo precioso e deixando a sua casa brilhante como nova. Chega de limpezas demoradas – estes equipamentos garantem resultados impecáveis com eficiência incomparável.
A solução inteligente
A solução flexivel
A solução compacta
Estas lavadoras aspiradoras de pavimentos poupam-lhe tempo e esforço graças à função 3-em-1 Xtra!Clean. Passar a mopa, aspirar e secar: a inovadora tecnologia 3-em-1 garante uma limpeza profunda em todos os tipos de chão, até em carpetes. A sujidade mais difícil e grandes quantidades de líquidos desaparecem em pouco tempo, enquanto você conclui a tarefa em metade do tempo, ficando com mais tempo para as coisas que realmente importam.
Desfrute de uma casa verdadeiramente limpa e higiénica: as lavadoras aspiradoras de pavimentos Kärcher contam com a avançada tecnologia Hygienic!Spin, comprovada em testes laboratoriais para remover até 99 % das bactérias**; com até 500 rotações do rolo por minuto e um sistema de 2 tanques que garante a aplicação de água sempre limpa no chão. Nada de espalhar sujidade – apenas pisos brilhantes e sem marcas.
** Com base em testes realizados por um laboratório de testes independente.
A nossa lavadora aspiradora de pavimentos FCV 4 faz todo o trabalho por si: o seu sensor inteligente de sujidade detecta automaticamente o grau de sujidade e ajusta de forma ideal tanto a potência de aspiração como a quantidade de água. Isto significa que obtém resultados de limpeza perfeitos em todas as ocasiões – sem necessidade de ajustes manuais. Com o grande ecrã Vision!Clean de 3,2 polegadas, consegue manter sempre uma visão geral, já que todas as informações essenciais estão disponíveis de relance, incluindo o tempo de funcionamento restante, o modo de limpeza e o estado do sistema.
Desde pavimentos delicados em parquet a azulejos e carpetes – as nossas lavadoras aspiradoras de pavimentos conseguem tratar qualquer tipo de chão e aspirar grandes quantidades de líquidos com facilidade. Quer esteja a lidar com café derramado ou manchas secas, os seus pisos ficarão impecavelmente limpos.
Com até 100 % mais potência de aspiração e 20 % mais distribuição de água do que no modo Auto ou no modo Standard, o modo Advanced!Power remove sem esforço até a sujidade mais difícil e seca. Graças a esta tecnologia potente, os seus pisos ficam secos em muito pouco tempo, podendo ser utilizados imediatamente.
Com o inteligente modo Stair!Assist, limpar escadas e áreas de difícil acesso torna-se uma tarefa simples. Graças às pré-definições otimizadas e à função inteligente de arranque/paragem automática, a lavadora aspiradora de pavimentos FCV 4 limpa sem esforço quando é segurada em qualquer posição – mesmo num ângulo de 90 °. Para máxima flexibilidade e limpeza exatamente onde mais precisa.
Função de autolimpeza eficaz com até 550 rotações do rolo por minuto – para uma limpeza rápida e prática sem contacto com a sujidade. Ao mesmo tempo, o armazenamento prático do dispositivo e dos acessórios poupa espaço e permite carregar a bateria de forma conveniente.
Limpeza profunda sem esforço: para maior conveniência, o rolo Pure!Roll (FCV 4) é lavável na máquina a 60 °C. Isto garante uma frescura higiénica duradoura, poupando recursos ao mesmo tempo.
O sistema de filtros de múltiplas etapas da lavadora aspiradora de pavimentos Kärcher protege de forma fiável o motor da humidade; a sua filtragem superior captura eficazmente até as partículas mais pequenas no ar, graças ao filtro de pregas planas de alta eficiência. Este sistema garante uma filtração de ar ótima e um clima interior saudável, especialmente no modo Seco.
Graças à mais recente tecnologia de motor sem escovas, a lavadora aspiradora de pavimentos FCV 4 beneficia de uma vida útil especialmente longa, maior eficiência energética e funcionamento agradavelmente silencioso – perfeita para o uso diário.
As nossas lavadoras aspiradoras de pavimentos estão equipadas com uma bateria com autonomia de até 45 minutos, para uma limpeza sem esforço mesmo em áreas grandes; para uma longa vida útil e menor produção de resíduos elétricos, a bateria pode também ser facilmente substituída sempre que for necessário efetuar manutenção.