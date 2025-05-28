      Lavadoras aspiradoras de pavimento

      Limpeza revolucionária para a sua casa. Experimente a limpeza de pisos de próxima geração com as lavadoras aspiradoras de pavimentos 3-em-1 Xtra!Clean. Estes dispositivos combinam inovação, sustentabilidade e qualidade excecional num único aparelho concebido para aspirar, passar a mopa e secar – em todos os tipos de chão. Descubra como a nossa tecnologia de ponta pode tornar o seu dia a dia mais fácil, poupando-lhe tempo precioso e deixando a sua casa brilhante como nova. Chega de limpezas demoradas – estes equipamentos garantem resultados impecáveis com eficiência incomparável.

      Cleaning the dining room the the Kärcher vacuum mop

      FCV 4

      A solução inteligente

      • Desempenho aproximado de 200 m² por carga da bateria
      • Quatro modos de limpeza com a mais alta tecnologia
      • Sietam de autolimpeza e rolo lavável a 60 °C
      • Potente motor BLDC

      Living room cleaning with vacuum mop

      FCV 3

      A solução flexivel

      • Desempenho aproximado de 130 m² por carga da bateria
      • Modo Standard, Modo Seco, Modo Avançado
      • Sistema de autolimpeza
      Living room cleaning with vacuum mop

      FCV 2

      A solução compacta

      • Desempenho aproximado de 110 m² por carga da bateria
      • Modo Standard, Modo Seco
      • Sistema de autolimpeza

      Vantagens

      Animation of vacuum mop cleaning up coarse dirt

      3-em-1 Xtra!Clean: máxima limpeza com o mínimo esforço

      Estas lavadoras aspiradoras de pavimentos poupam-lhe tempo e esforço graças à função 3-em-1 Xtra!Clean. Passar a mopa, aspirar e secar: a inovadora tecnologia 3-em-1 garante uma limpeza profunda em todos os tipos de chão, até em carpetes. A sujidade mais difícil e grandes quantidades de líquidos desaparecem em pouco tempo, enquanto você conclui a tarefa em metade do tempo, ficando com mais tempo para as coisas que realmente importam.

      Animation of the vacuum mop rollers picking up dirt

      Tecnologia Hygienic!Spin para uma limpeza higiénica

      Desfrute de uma casa verdadeiramente limpa e higiénica: as lavadoras aspiradoras de pavimentos Kärcher contam com a avançada tecnologia Hygienic!Spin, comprovada em testes laboratoriais para remover até 99 % das bactérias**; com até 500 rotações do rolo por minuto e um sistema de 2 tanques que garante a aplicação de água sempre limpa no chão. Nada de espalhar sujidade – apenas pisos brilhantes e sem marcas.

      ** Com base em testes realizados por um laboratório de testes independente.

      Display of vacuum mop showing battery run time and cleaning mode

      Dynamic!Control – o sensor inteligente de sujidade

      A nossa lavadora aspiradora de pavimentos FCV 4 faz todo o trabalho por si: o seu sensor inteligente de sujidade detecta automaticamente o grau de sujidade e ajusta de forma ideal tanto a potência de aspiração como a quantidade de água. Isto significa que obtém resultados de limpeza perfeitos em todas as ocasiões – sem necessidade de ajustes manuais. Com o grande ecrã Vision!Clean de 3,2 polegadas, consegue manter sempre uma visão geral, já que todas as informações essenciais estão disponíveis de relance, incluindo o tempo de funcionamento restante, o modo de limpeza e o estado do sistema.

      Vacuum mops on different kind of floors

      Adequado para todos os tipos de chão – até mesmo carpetes

      Desde pavimentos delicados em parquet a azulejos e carpetes – as nossas lavadoras aspiradoras de pavimentos conseguem tratar qualquer tipo de chão e aspirar grandes quantidades de líquidos com facilidade. Quer esteja a lidar com café derramado ou manchas secas, os seus pisos ficarão impecavelmente limpos.

      Vaccum mop cleaning stone floor in the dining room

      Modo Advanced!Power – desempenho máximo de limpeza

      Com até 100 % mais potência de aspiração e 20 % mais distribuição de água do que no modo Auto ou no modo Standard, o modo Advanced!Power remove sem esforço até a sujidade mais difícil e seca. Graças a esta tecnologia potente, os seus pisos ficam secos em muito pouco tempo, podendo ser utilizados imediatamente.

      Vacuum mop cleaning stairs

      Modo inteligente Stair!Assist

      Com o inteligente modo Stair!Assist, limpar escadas e áreas de difícil acesso torna-se uma tarefa simples. Graças às pré-definições otimizadas e à função inteligente de arranque/paragem automática, a lavadora aspiradora de pavimentos FCV 4 limpa sem esforço quando é segurada em qualquer posição – mesmo num ângulo de 90 °. Para máxima flexibilidade e limpeza exatamente onde mais precisa.

      Vacuum mop placed in charging station

      System!Clean com autolimpeza

      Função de autolimpeza eficaz com até 550 rotações do rolo por minuto – para uma limpeza rápida e prática sem contacto com a sujidade. Ao mesmo tempo, o armazenamento prático do dispositivo e dos acessórios poupa espaço e permite carregar a bateria de forma conveniente.

      Putting the vacuum mop rollers in the washing machine

      Rolo sustentável e higiénico

      Limpeza profunda sem esforço: para maior conveniência, o rolo Pure!Roll (FCV 4) é lavável na máquina a 60 °C. Isto garante uma frescura higiénica duradoura, poupando recursos ao mesmo tempo.

      animation of filter and tank system of vacuum mop

      Filtros Duo!Pure: ar limpo, desempenho perfeito

      O sistema de filtros de múltiplas etapas da lavadora aspiradora de pavimentos Kärcher protege de forma fiável o motor da humidade; a sua filtragem superior captura eficazmente até as partículas mais pequenas no ar, graças ao filtro de pregas planas de alta eficiência. Este sistema garante uma filtração de ar ótima e um clima interior saudável, especialmente no modo Seco.

      Vacuuming carpet with vacuum mop

      Motor potente, silencioso e duradouro

      Graças à mais recente tecnologia de motor sem escovas, a lavadora aspiradora de pavimentos FCV 4 beneficia de uma vida útil especialmente longa, maior eficiência energética e funcionamento agradavelmente silencioso – perfeita para o uso diário.

      Vacuum mop display with run time and system status

      Bateria Comfort!Cell: maior autonomia, desempenho sustentável

      As nossas lavadoras aspiradoras de pavimentos estão equipadas com uma bateria com autonomia de até 45 minutos, para uma limpeza sem esforço mesmo em áreas grandes; para uma longa vida útil e menor produção de resíduos elétricos, a bateria pode também ser facilmente substituída sempre que for necessário efetuar manutenção.

      Accessories and detergents

      Vacuum mop FAQs