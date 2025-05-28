Desfrute de uma casa verdadeiramente limpa e higiénica: as lavadoras aspiradoras de pavimentos Kärcher contam com a avançada tecnologia Hygienic!Spin, comprovada em testes laboratoriais para remover até 99 % das bactérias**; com até 500 rotações do rolo por minuto e um sistema de 2 tanques que garante a aplicação de água sempre limpa no chão. Nada de espalhar sujidade – apenas pisos brilhantes e sem marcas.

** Com base em testes realizados por um laboratório de testes independente.