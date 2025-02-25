      Lavadoras de pavimentos

      Quer que a limpeza do seu chão seja simplesmente mais rápida e conveniente? Gostaria de limpar tudo de uma só vez, preferencialmente sem ter de aspirar antes? Temos soluções surpreendentes para cada tarefa – e a decisão é sua. Se procura um modelo leve e ágil, a sua melhor aposta é o FC 2-4 com bateria substituível. No entanto, se preferir uma versão topo de gama com vários modos de limpeza, escolha o FC 8 com o seu moderno ecrã LCD e ligação à app.

      Traga o efeito 'WOW' de volta ao seu espaço

      O pavimento pode ser duro, mas isso não significa que a sua limpeza também o tenha de ser. Com uma das nossas lavadoras de pavimentos, tudo é limpo com facilidade.

      FC 8 Signature Line

      FC 8 SMART SIGNATURE LINE

      Desempenho de área de aprox. 230 m² por carga de bateria

      • Remove todos os tipos de sujidade diária seca e húmida
      • Lavar + recolha de pó + recolha de sujidade grossa
      • Autonomia da bateria de até 60 minutos
      • Adequado para todos os pisos duros + 2 modos de limpeza padrão + modo boost + qualquer número de modos de limpeza adicionais utilizando a app
      • Limpeza perfeita de cantos e bordas
      • Inclui 4 rolos + 1 detergente multiusos para chão
      • Excecionalmente suave graças aos rolos que giram em sentidos opostos
      • Tecnologia de acionamento de 4 rolosCabeça de chão com LEDs integrados
      • Atraente ecrã LCD e ligação à app
      • Função de autolimpeza System!Clean com 400 revoluções de rolo por minuto
      The FC 7 Cordless floor cleaner removes all types of dry and wet everyday dirt

      FC 7 CORDLESS

      Desempenho de área de aprox. 175 m² por carga de bateria

      • Remove todos os tipos de sujidade diária seca e húmida
      • Lavar + recolha de pó + recolha de sujidade grossa
      • Autonomia da bateria de até 45 minutos
      • Adequado para todos os pisos duros + 2 modos de limpeza + modo boost
      • Limpeza perfeita de cantos e bordas
      • Inclui 4 rolos + 1 detergente multiusos para chão
      • Excecionalmente suave graças aos rolos que giram em sentidos opostos
      • Tecnologia de acionamento de 4 rolosFunção de autolimpeza System!Clean com 400 revoluções de rolo por minuto
      FC 4-4 floor cleaner

      FC 4-4 BATTERY SET

      Desempenho de área de aprox. 90 m²por carga de bateria

      • Remove todos os tipos de sujidade diária seca e húmida
      • Lavar + recolha de pó + recolha de sujidade grossa
      • Autonomia da bateria de até 30 minutos e autonomia ilimitada se forem adquiridas baterias intermutáveis adicionais
      • Adequado para todos os pisos duros + 2 modos de limpeza
      • Limpeza perfeita de cantos e bordas
      • Inclui 2 rolos + 1 detergente multiusos para chão
      • 2 baterias intermutáveis de 4V
      • Função de autolimpeza System!Clean com 400 revoluções de rolo por minuto
      FC 2-4 floor cleaner

      FC 2-4 BATTERY SET

    • Desempenho de área de aprox. 70 m² por carga de bateria
      • Remove todos os tipos de sujidade diária seca e húmida
      • Lavar + recolha de pó + recolha de sujidade grossa
      • Autonomia da bateria de até 20 minutos e autonomia ilimitada se forem adquiridas baterias intermutáveis adicionais
      • Adequado para todos os pisos duros
      • Limpeza otimizada de cantos e bordas
      • Inclui 1 rolo + 1 detergente multiusos para chão + bateria intermutável de 4V
      Changing the floor cleaner cleaning mode in the app

      Modos de limpeza ajustáveis para diferentes tipos de pisos e sujidade

      Os nossos limpadores de chão oferecem várias configurações para diferentes tipos de pisos e sujidade. No FC 8, a ligação à app pode ser utilizada para transferir uma seleção de dez modos de limpeza para o dispositivo. Este modelo também oferece a opção de configurar os seus próprios modos de limpeza personalizados para satisfazer todos os seus requisitos.

      Changing the 4 volt battery in the floor cleaner

      Sistema de bateria intermutável para qualquer duração de autonomia

      Máxima liberdade de movimento e flexibilidade, bem como uma autonomia que pode ser prolongada em qualquer medida com as baterias intermutáveis Kärcher Battery Power de 4 V para os modelos FC 4-4 e FC 2-4. Duradouras e potentes graças às células de iões de lítio. A bateria intermutável também pode ser utilizada em todos os outros dispositivos Kärcher Battery Power de 4 V.

      FC 2 4 Living room

      Remove até 99,9% das bactérias

      Graças à tecnologia Hygienic!Spin, os limpadores de chão Kärcher removem até 99,9% de todas as bactérias domésticas comuns de todos os pisos duros domésticos comuns.****

      Floor cleaner with self-cleaning function

      Limpeza de chão sem esforço

      Acabou-se a esfrega manual. Acabou-se o tedioso torcer dos panos de limpeza do chão, uma vez que a sujidade é continuamente removida dos rolos pela função de autolimpeza. Acabou-se o arrastar do balde graças ao depósito de água limpa e ao depósito de água suja separadamente integrados e facilmente removíveis.

      Floor cleaner for stone, tiles, parquet, laminate, vinyl

      Adequado para todos os pisos duros

      Baixa humidade residual significa que os limpadores de chão Kärcher são adequados para todos os pisos duros (pedra, azulejos, parquet, laminado, vinil). Pode-se voltar a andar nos pisos num instante. Cuidado perfeito com o chão combinado com detergentes e agentes de cuidado Kärcher.

      Floor cleaner for edge cleaning

      Limpeza perfeita dos cantos

      O acionamento central dos rolos nos modelos FC 8, FC 7 e FC 4-4 garante excelentes resultados de limpeza nos cantos e ao longo das bordas.

      Floor cleaner with washable rollers

      Rolos Pure!Roll laváveis

      Os rolos de limpeza Pure!Roll de alta qualidade são rápidos e fáceis de encaixar e remover. Os rolos também são laváveis na máquina até 60ºc.

      Floor cleaner with fresh water tank

      Até 93% de poupança de água*

      Em comparação com a limpeza com uma esfregona e balde tradicionais.***

      Standalone floor cleaner

      Auto-sustentável

      Ideal para fazer uma pausa – os nossos limpadores de chão ficam em pé sozinhos.

      Floor Cleaner pioneer

      Pioneiro na área de limpadores de chão

      Com a tecnologia de lavagem patenteada, a Kärcher foi uma das primeiras marcas em todo o mundo a lançar um dispositivo para limpeza 2 em 1 (recolha de sujidade grossa e lavagem em uma única etapa) e estabeleceu assim uma nova categoria de produtos.

      FC 8 Smart Signature Line

      A FC 8 Smart Signature Line acaba com a velha regra doméstica "Primeiro aspirar, depois lavar" com a mesma facilidade com que elimina todos os tipos de sujidade diária, seca ou húmida. Os seus dois pares de rolos Duo!Move de rotação inversa entram imediatamente em ação e, desta forma, devolvem ao seu pavimento o brilho de outrora em metade do tempo**. Agora com um atrativo ecrã LCD e ligação à aplicação: transfira para o aparelho uma seleção de dez modos de limpeza, otimizados para diferentes tipos de pavimento, ou configure modos de limpeza personalizados para resultados de limpeza perfeitos.

      detail image of the LED display at the Floor Cleaner

      Display LCD e suporte App

      Orientação impecável durante todo o processo de limpeza graças a instruções passo a passo e avisos em caso de erros de utilização.

      Cleaning bathroom tiles with the floor cleaner

      Inúmeros modos de limpeza

      Dois modos de limpeza padrão com diferentes fluxos de água e velocidades de rolo, bem como uma função boost para sujidade persistente, estão predefinidos no dispositivo. Com ligação a app: modos de limpeza para dez tipos de chão com diferentes fluxos de água e velocidades de rolo podem ser transferidos para o dispositivo, e modos de limpeza personalizados podem ser configurados.

      Cleaning stairs with the cordless floor cleaner

      Bateria potente

      Máxima liberdade de movimento durante a limpeza graças à potente bateria de iões de lítio com uma autonomia de cerca de 60 minutos, o que é suficiente para cobrir 230m2

      Extremely quiet floor cleaner with only 59dB(A)

      Extremamente silenciosa

      Volume agradável de apenas 59 dB(A).

      Filling up the fresh water tank of the floor cleaner

      Depósito amovível

      Limpeza de chão sem esforço – sem arrastar um balde, sem torcer o pano de limpeza do chão à mão, sem esfregar.

      Cleaning the floor under the couch with the floor cleaer signature line

      Vantagens da Signature Line

      A assinatura do fundador da empresa, Alfred Kärcher, marca o produto como o melhor dispositivo Kärcher na sua categoria. O suporte de aplicação (app) e a extensão da garantia são benefícios exclusivos adicionais.

      detail image of the LED display at the Floor Cleaner

      System!Clean autolimpeza

      A função de autolimpeza System!Clean limpa as mangueiras e os rolos rapidamente com 400 revoluções de rolo por minuto.

      Floor cleaner cleaning under furniture

      Fácil de operar

      Desliza sem esforço sobre o chão e pode chegar facilmente debaixo dos móveis graças aos seus quatro rolos que giram em sentidos opostos e à sua junta giratória.

      Floor cleaner with integrated LED

      Bocal com LEDs

      Para iluminar espaços debaixo de móveis ou em nichos e cantos escuros.

      Floor cleaning the living room

      Recolha de sujidade perfeita

      Remove todos os tipos de sujidade diária seca e húmida numa única etapa – sem o incómodo de aspirar previamente e limpando sempre até à borda. Uma limpeza completa remove até 99,9 por cento de todas as bactérias domésticas comuns de todos os pisos duros domésticos comuns.****

      Floor cleaner standing alone during breaks

      Autossustentável

      Ideal para fazer uma pausa – o dispositivo fica em pé sozinho.

      A aplicação Home & Garden

      Man sitting on his couch using the Home & Garden App

      • Informações sobre o produto
      • Dicas de limpeza
      • Campanhas promocionais
      • E muito mais...

      Obter no Google Play
      Descarregar na App Store

      Descubra como obter resultados de limpeza perfeitos com a sua FC 8 Smart Signature Line.

      Através do Bluetooth, pode ligar facilmente a sua lavadora de pavimentos ao smartphone utilizando a aplicação Home & Garden. Aproveite as nossas dicas de especialistas e uma grande variedade de modos de limpeza recomendados para diferentes tipos de chão, ou crie os seus próprios modos personalizados.

      Cleaning kitchen tiles with the Kärcher floor cleaner

      Modo padrão e função Boost

      A definição certa para cada tipo de sujidade. Dois modos de limpeza padrão com diferentes volumes de água e velocidades de rolo, e uma função boost para sujidade persistente, estão predefinidos no dispositivo. Isto significa que cada piso pode ser limpo de forma suave e eficaz.

      Cleaning tiles with the Kärcher floor cleaner

      Diversos modos de limpeza

      Com a app, pode transferir permanentemente a sua escolha de dez modos de limpeza para o dispositivo – cada um oferecendo diferentes volumes de água e velocidades de rolo para diferentes tipos de pavimentos. Isto significa que obtém sempre os melhores resultados de limpeza para cada piso.

      Using the kärcher app for the Floor cleaner settings

      Definições individuais

      Definições úteis, como o indicador de bateria e uma escolha de 36 idiomas, podem ser ajustadas através do ecrã do dispositivo. Uma saudação personalizada, os LEDs, a duração da pré-humidificação, a duração do boost e a exibição de notificações podem ser configuradas através da app.

      Special cleaning mode for bathroom cleaning for the Kärcher floor cleaner

      Configurações personalizadas

      Configure os seus próprios modos de limpeza definindo o volume de água e a velocidade do rolo em cinco fases e encontre a combinação ideal para os seus pisos.

      Floor cleaner displays warning directly on the display at the product

      Instruções e avisos

      Tanto na app como no ecrã, as instruções e os avisos guiam-no perfeitamente ao longo de todo o processo de limpeza e fornecem dicas úteis.

      Sitting on the couch using the app for the floor cleaner

      Atualizações do sistema

      Se houver novas atualizações de sistema disponíveis para o seu dispositivo, aparecerá uma notificação na app, e a atualização pode ser executada a partir da própria app.

      Como utilizar o FC 8 Smart Signature Line

      Vantagens que fazem a diferença

      Patente Kärcher de raspagem

      Graças ao inovador e patenteado sistema de raspagem, as lavadoras de pavimentos Kärcher não necessitam de uma unidade de aspiração. Os rolos com função de autolimpeza são continuamente humedecidos com água limpa e lavam o pavimento de forma eficaz a até 500 rotações por minuto. A água suja produzida é recolhida de forma eficiente e acumulada num depósito separado.

      Animation how the dirt and water is added to the dirty water tank and fresh water comes on the rollers
      Fast cleaning with Kärcher floor cleaners

      Pavimentos limpos em menos 50% de tempo**

      Graças ao inovador e patenteado sistema de raspagem, pode obter resultados de limpeza perfeitos com as nossas lavadoras de pavimentos 2 em 1. Elas lavam e recolhem todos os tipos de sujidade diária, seca ou húmida, num único passo – chegando mesmo a cantos e arestas sem esforço. Os cabelos e pelos também são recolhidos de forma fiável pelos pentes de cabelo integrados.

      Limpeza sem esforço com tecnologia Duo!Move

      Experimente a limpeza fácil com a tecnologia Duo!Move da FC 7 e FC 8. Dois pares de rolos de rotação inversa removem o dobro da sujidade e poupam 50% do tempo. O efeito de flutuação faz com que os aparelhos deslizem literalmente sobre o pavimento, o que significa que precisa de aplicar menos força.

      A articulação giratória flexível torna as manobras em torno de móveis e cantos extremamente simples.

      Floor cleaners hovers over the floor
      Floor cleaner can bend 180° to clean under furniture

      Acessibilidade perfeita sob os móveis

      Finalmente, um aparelho que consegue limpar em todo o lado! As lavadoras de pavimentos da Kärcher chegam a todos os cantos sem esforço. O seu design estreito permite-lhes rodar 180° e deslizar sob os móveis com facilidade, removendo a sujidade e as manchas mesmo em locais de difícil acesso.

      A limpeza pode mesmo ser assim tão silenciosa

      Acabaram-se as tarefas domésticas barulhentas! Graças à tecnologia de raspagem patenteada, as lavadoras de pavimentos da Kärcher funcionam sem qualquer ventilador de aspiração e, ainda assim, limpam de forma potente e silenciosa. Isto significa que pode limpar enquanto os seus filhos dormem ou brincam, e os seus animais de estimação não precisam de ficar agitados com o ruído da limpeza.

      Silent floor cleaner cleaning tiles next to children reading

      Detergentes e acessórios

      Com a gama de acessórios e detergentes disponível para as lavadoras de pavimentos da Kärcher, a limpeza e a manutenção podem ser perfeitamente adaptadas ao seu pavimento. O detergente universal, por exemplo, é adequado para qualquer pavimento duro, enquanto os detergentes especiais para madeira e pedra cuidam e protegem adicionalmente estes tipos de superfícies. Os rolos para pedra são especialmente adequados para pavimentos resistentes, como pedra e ladrilhos cerâmicos.