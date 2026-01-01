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País: Portugal
As máquinas de limpeza a vapor da Kärcher garantem a limpeza em toda a casa e a sua família pode ter a certeza de uma limpeza profunda – completamente sem produtos químicos. Graças ao seu excelente desempenho de limpeza, o vapor remove até 99,999 %* de todos os vírus envelopados, bem como 99,99 %** de todas as bactérias domésticas típicas, garantindo um ambiente higiénico e saudável. Seja na cozinha, na casa de banho, no chão ou mesmo para passar a ferro, a Kärcher realmente dá o seu melhor e oferece resultados excelentes. Descubra agora toda a gama de aplicações possíveis!
O chão é uma das superfícies mais utilizadas da casa. Bebés que gatinham, crianças a brincar, animais de estimação e a rotina diária contribuem para a acumulação de sujidade, bactérias e vírus. As máquinas de limpeza a vapor são a solução ideal para garantir uma limpeza profunda e higiénica. Em superfícies duras, como pedra, cerâmica, PVC, laminado ou parquet envernizado, eliminam eficazmente a sujidade sem recorrer a produtos químicos. As lâminas da escova de pavimentos EasyFix mantêm o vapor em contacto com o chão durante mais tempo, assegurando uma limpeza mais eficaz. O resultado: eliminação de até 99,999%* dos vírus com envelope e de 99,99%** das bactérias domésticas mais comuns, tornando os limpadores a vapor Kärcher significativamente mais higiénicos do que uma esfregona convencional.*** Com o acessório para alcatifas, também é possível refrescar e revitalizar carpetes e tapetes com facilidade.
Articulação flexível
O bocal de pavimentos EasyFix com articulação flexível permite uma limpeza ergonómica e eficaz, assegurando o contacto total com o chão em qualquer posição.
Tecnologia de lâminas eficiente
Garante excelentes resultados de limpeza em diferentes tipos de pavimentos duros graças à eficiente tecnologia de lâminas.
Tira de remoção
O pano pode ser removido sem contacto com a sujidade: basta pressionar a tira com o pé e levantar a escova de pavimentos.
Acessório para alcatifas
O acessório para alcatifas, disponível conforme a versão ou adquirido em separado, permite encaixar facilmente a escova EasyFix e refrescar carpetes e tapetes de forma prática.
Pano universal em microfibra
Pano altamente absorvente e resistente, concebido para proporcionar excelentes resultados de limpeza.
Sistema de fixação por velcro
O pano fixa-se facilmente à escova de pavimentos através do sistema de velcro, sem necessidade de contacto direto. Basta pressioná-lo contra o bocal.
Um método simples e eficaz para combater bactérias e vírus envelopados: vapor. A potente saída de vapor, a elevada temperatura do vapor, os bicos potentes e os panos de limpeza aquecidos garantem que os aparelhos de limpeza a vapor da Kärcher eliminam até 99,999%* dos vírus envelopados, como os vírus da gripe, bem como 99,99%** das bactérias domésticas típicas em superfícies duras, acessórios e equipamentos, azulejos, espelhos e muito mais.
Os percevejos tendem a permanecer perto da cama e a aninhar-se em fendas, rachaduras, espaços vazios e atrás de rodapés ou cabeceiras. Os ovos podem ser facilmente alcançados e mortos com vapor quente. É importante que o bocal seja guiado lentamente sobre a área, a uma distância máxima de cinco centímetros. O vapor tem então tempo suficiente para aquecer a superfície e penetrar nas camadas. Trabalhando de cima para baixo: As cortinas ou persianas são limpas primeiro com vapor, depois os objetos mais baixos, como estruturas de cama ou rodapés. Apenas a superfície dos móveis estofados e colchões deve ser tratada, se necessário, para que qualquer humidade residual também possa secar completamente. O tratamento com o limpador a vapor deve ser evitado em materiais sensíveis ao calor.
Rápido de usar e perfeito para uso ocasional. Graças ao seu tamanho compacto, pode ser guardado diretamente no local de utilização (por exemplo, cozinha, casa de banho). Apesar do tamanho prático, o SC 1 também remove até 99,999% dos Coronavírus*, bem como 99,99% das bactérias domésticas típicas.**
A solução perfeita para quem está a dar os primeiros passos no mundo da limpeza a vapor, com todas as funções essenciais. Os acessórios multifuncionais podem ser guardados diretamente no dispositivo.
O compacto SC 2 Deluxe com anel LED iluminado para exibir o modo de funcionamento. Ideal para todas as superfícies duras da casa.
Com um tempo de aquecimento de apenas 30 segundos, fica imediatamente pronto para uso e pode ser recarregado continuamente. O inovador sistema de descalcificação poupa o trabalho manual de descalcificação.
Aquece em apenas 30 segundos: O SC 3 Deluxe, com anel iluminado por LED e armazenamento perfeito para acessórios, limpa sem interrupções graças ao depósito de água recarregável permanentemente.
Com depósito amovível para um reabastecimento simples e bocal para o chão EasyFix para um desempenho de limpeza máximo e uma troca de pano simples e sem contacto. Também disponível na versão «Iron», incluindo ferro a vapor.
O SC 4 Deluxe, com anel iluminado por LED e armazenamento perfeito para acessórios, limpa confortavelmente e sem interrupções, graças ao depósito de água permanentemente recarregável e destacável.
Remove até mesmo a sujidade mais difícil graças à inovadora função VapoHydro (ativação com água quente). O controlo de fluxo de vapor em várias fases também permite selecionar a configuração ideal para a superfície em questão e o grau de contaminação. Também disponível na versão «Iron», incluindo ferro a vapor.
Pequeno, estreito, leve e pronto para a ação rapidamente. A esfregona a vapor básica aquece em apenas 30 segundos e o depósito de água limpa pode ser removido a qualquer momento para ser reabastecido. O dispositivo também possui um cartucho descalcificante para garantir uma longa vida útil. Além disso, estacionar e pousar o limpador a vapor não poderia ser mais fácil: ele simplesmente permanece em pé sozinho.
O controlo de fluxo de vapor de 2 níveis pode ser utilizado para limpar pisos duros e pisos de madeira selados. Encha o depósito com água da torneira e, 30 segundos depois, estará pronto a usar. A tecnologia de descalcificação, que incorpora o cartucho de descalcificação substituível, simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de descalcificação adicional.
Com controlo de fluxo de vapor de 3 níveis para diferentes revestimentos de piso e deslizadores para tapetes para refrescar os tapetes. A esfregona a vapor premium tem um depósito de água removível que pode ser reabastecido a qualquer momento para uma limpeza contínua. A tecnologia de descalcificação elimina a necessidade de descalcificação adicional.
O novo vaporizador de roupas oferece uma solução rápida e eficaz para remover vincos e rugas das roupas. Compatível com todas as máquinas de limpeza a vapor Kärcher que aceitam acessórios.
Quer se trate de acessórios e equipamentos, azulejos, superfícies de vidro ou plástico, exaustor, fogão ou pia: o limpador a vapor deixa a cozinha higienicamente limpa – sem grande esforço físico e sem resíduos químicos.
Também na limpeza de azulejos, superfícies de vidro e espelhos, janelas, acessórios e ferragens, cabines de duche, fendas e juntas ou rachaduras, os limpadores a vapor fazem um trabalho perfeito e garantem uma limpeza higiénica absoluta.
Ao limpar revestimentos de piso duros, como pedra, azulejos, PVC, laminado ou parquet selado, o limpador a vapor garante a máxima limpeza e higiene, sem resíduos químicos.
O Kärcher SI 4 EasyFix Iron, com ferro a vapor de alta qualidade e tábua de engomar, poupa até 50% do tempo de engomar, com resultados 100% satisfatórios, e permite secar a roupa imediatamente.
A vasta gama de acessórios para os aparelhos de limpeza a vapor Kärcher garante uma ampla variedade de aplicações possíveis em toda a casa.
* Através da limpeza localizada com o limpador a vapor Kärcher, ou seja, aplicando vapor durante 30 segundos na potência máxima e em contacto direto com a superfície a limpar, é possível eliminar até 99,999% dos vírus com envelope, como os vírus da gripe (exceto o vírus da hepatite B), na maioria das superfícies lisas e duras da casa (microrganismo de teste: vírus Vaccinia Ankara modificado).
** Ao limpar a uma velocidade de 30 cm/s e com a pressão máxima de vapor, são eliminadas 99,99% das bactérias domésticas mais comuns em superfícies lisas e duras, através do contacto direto com a superfície a limpar (microrganismo de teste: Enterococcus hirae).
*** Uma limpeza profunda com o limpador a vapor Kärcher proporciona um desempenho de limpeza superior ao da limpeza manual com esfregona e detergente. Testado de acordo com normas internacionais de desempenho.