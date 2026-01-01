Os percevejos tendem a permanecer perto da cama e a aninhar-se em fendas, rachaduras, espaços vazios e atrás de rodapés ou cabeceiras. Os ovos podem ser facilmente alcançados e mortos com vapor quente. É importante que o bocal seja guiado lentamente sobre a área, a uma distância máxima de cinco centímetros. O vapor tem então tempo suficiente para aquecer a superfície e penetrar nas camadas. Trabalhando de cima para baixo: As cortinas ou persianas são limpas primeiro com vapor, depois os objetos mais baixos, como estruturas de cama ou rodapés. Apenas a superfície dos móveis estofados e colchões deve ser tratada, se necessário, para que qualquer humidade residual também possa secar completamente. O tratamento com o limpador a vapor deve ser evitado em materiais sensíveis ao calor.