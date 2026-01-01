      Máquinas de limpeza a vapor

      As máquinas de limpeza a vapor da Kärcher garantem a limpeza em toda a casa e a sua família pode ter a certeza de uma limpeza profunda – completamente sem produtos químicos. Graças ao seu excelente desempenho de limpeza, o vapor remove até 99,999 %* de todos os vírus envelopados, bem como 99,99 %** de todas as bactérias domésticas típicas, garantindo um ambiente higiénico e saudável. Seja na cozinha, na casa de banho, no chão ou mesmo para passar a ferro, a Kärcher realmente dá o seu melhor e oferece resultados excelentes. Descubra agora toda a gama de aplicações possíveis!

      Limpeza de pavimentos com vapor

      Person reinigt Holzboden mit Kärcher Dampfreiniger
      EasyFix floor nozzle - the better mop

      A melhor alternativa à esfregona***

      O chão é uma das superfícies mais utilizadas da casa. Bebés que gatinham, crianças a brincar, animais de estimação e a rotina diária contribuem para a acumulação de sujidade, bactérias e vírus. As máquinas de limpeza a vapor são a solução ideal para garantir uma limpeza profunda e higiénica. Em superfícies duras, como pedra, cerâmica, PVC, laminado ou parquet envernizado, eliminam eficazmente a sujidade sem recorrer a produtos químicos. As lâminas da escova de pavimentos EasyFix mantêm o vapor em contacto com o chão durante mais tempo, assegurando uma limpeza mais eficaz. O resultado: eliminação de até 99,999%* dos vírus com envelope e de 99,99%** das bactérias domésticas mais comuns, tornando os limpadores a vapor Kärcher significativamente mais higiénicos do que uma esfregona convencional.*** Com o acessório para alcatifas, também é possível refrescar e revitalizar carpetes e tapetes com facilidade.

      The flexible joint for the steam cleaner enables an easy cleaning under furniture

      Articulação flexível

      O bocal de pavimentos EasyFix com articulação flexível permite uma limpeza ergonómica e eficaz, assegurando o contacto total com o chão em qualquer posição.

      Cleaning the kitchen floor with the Kärcher steam cleaner

      Tecnologia de lâminas eficiente

      Garante excelentes resultados de limpeza em diferentes tipos de pavimentos duros graças à eficiente tecnologia de lâminas.

      Steam Cleaner cloth can be removed via foot strap without touching it

      Tira de remoção

      O pano pode ser removido sem contacto com a sujidade: basta pressionar a tira com o pé e levantar a escova de pavimentos.

      Cleaning the carpet with Kärchr steam cleaner

      Acessório para alcatifas

      O acessório para alcatifas, disponível conforme a versão ou adquirido em separado, permite encaixar facilmente a escova EasyFix e refrescar carpetes e tapetes de forma prática.

      Universal microfibre cloth for steam cleaner

      Pano universal em microfibra

      Pano altamente absorvente e resistente, concebido para proporcionar excelentes resultados de limpeza.

      Hook-and-loop system steam cleaner

      Sistema de fixação por velcro

      O pano fixa-se facilmente à escova de pavimentos através do sistema de velcro, sem necessidade de contacto direto. Basta pressioná-lo contra o bocal.

      Usando vapor para combater vírus* e bactérias**

      Um método simples e eficaz para combater bactérias e vírus envelopados: vapor. A potente saída de vapor, a elevada temperatura do vapor, os bicos potentes e os panos de limpeza aquecidos garantem que os aparelhos de limpeza a vapor da Kärcher eliminam até 99,999%* dos vírus envelopados, como os vírus da gripe, bem como 99,99%** das bactérias domésticas típicas em superfícies duras, acessórios e equipamentos, azulejos, espelhos e muito mais.

      • Uma limpeza profunda e higiénica com vapor – sem produtos químicos, apenas água da torneira
      • Elimina até 99,999%* dos vírus envelopados e 99,99%** das bactérias domésticas típicas em superfícies duras e lisas.
      • Desempenho de limpeza superior ao dos métodos manuais convencionais com detergentes
      • Alta temperatura do vapor, geração potente de vapor
      Bedbug elimination

      Eficácia máxima: Combata os percevejos com os limpadores a vapor Kärcher

      Os percevejos tendem a permanecer perto da cama e a aninhar-se em fendas, rachaduras, espaços vazios e atrás de rodapés ou cabeceiras. Os ovos podem ser facilmente alcançados e mortos com vapor quente. É importante que o bocal seja guiado lentamente sobre a área, a uma distância máxima de cinco centímetros. O vapor tem então tempo suficiente para aquecer a superfície e penetrar nas camadas. Trabalhando de cima para baixo: As cortinas ou persianas são limpas primeiro com vapor, depois os objetos mais baixos, como estruturas de cama ou rodapés. Apenas a superfície dos móveis estofados e colchões deve ser tratada, se necessário, para que qualquer humidade residual também possa secar completamente. O tratamento com o limpador a vapor deve ser evitado em materiais sensíveis ao calor.

      Mais informações

      A escolha é sua

      Person cleaning wall using Kärcher steam cleaner SC 1 EasyFix

      SC 1 EasyFix

      Rápido de usar e perfeito para uso ocasional. Graças ao seu tamanho compacto, pode ser guardado diretamente no local de utilização (por exemplo, cozinha, casa de banho). Apesar do tamanho prático, o SC 1 também remove até 99,999% dos Coronavírus*, bem como 99,99% das bactérias domésticas típicas.**

      Person cleaning table with Kärcher SC 2 EasyFix

      SC 2 EasyFix

      A solução perfeita para quem está a dar os primeiros passos no mundo da limpeza a vapor, com todas as funções essenciais. Os acessórios multifuncionais podem ser guardados diretamente no dispositivo.

      Woman cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner SC 2 Deluxe EasyFix

      SC 2 Deluxe

      O compacto SC 2 Deluxe com anel LED iluminado para exibir o modo de funcionamento. Ideal para todas as superfícies duras da casa.

      Person cleaning wooden floor with SC 3 EasyFix

      SC 3 EasyFix

      Com um tempo de aquecimento de apenas 30 segundos, fica imediatamente pronto para uso e pode ser recarregado continuamente. O inovador sistema de descalcificação poupa o trabalho manual de descalcificação.

      SC 3 Deluxe EasyFix

      SC 3 Deluxe

      Aquece em apenas 30 segundos: O SC 3 Deluxe, com anel iluminado por LED e armazenamento perfeito para acessórios, limpa sem interrupções graças ao depósito de água recarregável permanentemente.

      Woman cleaning door using Kärcher steam cleaner SC 4

      SC 4 EasyFix

      Com depósito amovível para um reabastecimento simples e bocal para o chão EasyFix para um desempenho de limpeza máximo e uma troca de pano simples e sem contacto. Também disponível na versão «Iron», incluindo ferro a vapor.

      SC 4 Deluxe EasyFix

      SC 4 Deluxe

      O SC 4 Deluxe, com anel iluminado por LED e armazenamento perfeito para acessórios, limpa confortavelmente e sem interrupções, graças ao depósito de água permanentemente recarregável e destacável.

      Woman ironing using a Kärcher steam cleaner SC 5 EasyFix with steam pressure iron

      SC 5 EasyFix

      Remove até mesmo a sujidade mais difícil graças à inovadora função VapoHydro (ativação com água quente). O controlo de fluxo de vapor em várias fases também permite selecionar a configuração ideal para a superfície em questão e o grau de contaminação. Também disponível na versão «Iron», incluindo ferro a vapor.

      Steam Cleaner SC 1 Upright

      SC 1 Upright

      Pequeno, estreito, leve e pronto para a ação rapidamente. A esfregona a vapor básica aquece em apenas 30 segundos e o depósito de água limpa pode ser removido a qualquer momento para ser reabastecido. O dispositivo também possui um cartucho descalcificante para garantir uma longa vida útil. Além disso, estacionar e pousar o limpador a vapor não poderia ser mais fácil: ele simplesmente permanece em pé sozinho.

      SC 2 Upright EasyFix cleaning the bathroom floor

      SC 2 Upright

      O controlo de fluxo de vapor de 2 níveis pode ser utilizado para limpar pisos duros e pisos de madeira selados. Encha o depósito com água da torneira e, 30 segundos depois, estará pronto a usar. A tecnologia de descalcificação, que incorpora o cartucho de descalcificação substituível, simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de descalcificação adicional.

      Person cleaning kirchen floor with SC 3 Upright EasyFix

      SC 3 Upright

      Com controlo de fluxo de vapor de 3 níveis para diferentes revestimentos de piso e deslizadores para tapetes para refrescar os tapetes. A esfregona a vapor premium tem um depósito de água removível que pode ser reabastecido a qualquer momento para uma limpeza contínua. A tecnologia de descalcificação elimina a necessidade de descalcificação adicional.

      Kärcher garment steamer

      Novo acessório para roupas

      O novo vaporizador de roupas oferece uma solução rápida e eficaz para remover vincos e rugas das roupas. Compatível com todas as máquinas de limpeza a vapor Kärcher que aceitam acessórios.

      A todo vapor na limpeza da casa

      Kitchen view steam cleaner reference

      Limpeza da cozinha

      Quer se trate de acessórios e equipamentos, azulejos, superfícies de vidro ou plástico, exaustor, fogão ou pia: o limpador a vapor deixa a cozinha higienicamente limpa – sem grande esforço físico e sem resíduos químicos.

      Person cleaning bathroom using Kärcher steam cleaner

      Limpeza da casa de banho

      Também na limpeza de azulejos, superfícies de vidro e espelhos, janelas, acessórios e ferragens, cabines de duche, fendas e juntas ou rachaduras, os limpadores a vapor fazem um trabalho perfeito e garantem uma limpeza higiénica absoluta.

      Person cleaning floor using Kärcher steam cleaner

      Limpeza do chão

      Ao limpar revestimentos de piso duros, como pedra, azulejos, PVC, laminado ou parquet selado, o limpador a vapor garante a máxima limpeza e higiene, sem resíduos químicos.

      Woman ironing with steam cleaner with steam pressure iron

      Engomar a vapor

      O Kärcher SI 4 EasyFix Iron, com ferro a vapor de alta qualidade e tábua de engomar, poupa até 50% do tempo de engomar, com resultados 100% satisfatórios, e permite secar a roupa imediatamente.

      Um produto versátil – graças aos acessórios completos

      A vasta gama de acessórios para os aparelhos de limpeza a vapor Kärcher garante uma ampla variedade de aplicações possíveis em toda a casa.

      Person is ironing with Kärcher steam pressure iron

      Ferro de pressão a vapor

      Cleaning the floor with steam

      Bicos manuais e de chão

      Cloth kits for steam cleaner

      Kits de panos

      Bath cleaning with steam cleaner brush

      Conjuntos de pincéis

      Person cleans bathroom with Kärcher steam cleaner

      Mangueiras de vapor

      Cleaning with Kärcher steam cleaner

      Kits de acessórios

      Window cleaning with steam cleaner

      Outros

      Para o localizador de acessórios

      * Através da limpeza localizada com o limpador a vapor Kärcher, ou seja, aplicando vapor durante 30 segundos na potência máxima e em contacto direto com a superfície a limpar, é possível eliminar até 99,999% dos vírus com envelope, como os vírus da gripe (exceto o vírus da hepatite B), na maioria das superfícies lisas e duras da casa (microrganismo de teste: vírus Vaccinia Ankara modificado).

      ** Ao limpar a uma velocidade de 30 cm/s e com a pressão máxima de vapor, são eliminadas 99,99% das bactérias domésticas mais comuns em superfícies lisas e duras, através do contacto direto com a superfície a limpar (microrganismo de teste: Enterococcus hirae).

      *** Uma limpeza profunda com o limpador a vapor Kärcher proporciona um desempenho de limpeza superior ao da limpeza manual com esfregona e detergente. Testado de acordo com normas internacionais de desempenho.