Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Corta-Relva a bateria
Referência: 1.445-411.0Potente e ágil – o cortador de grama LMO 3-18 com bateria de 18 V possui motor sem escovas e largura de corte de 34 cm. As baterias e o carregador rápido estão incluídos no conjunto.
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Largura de corte (cm)
34
Altura de corte (mm)
25 - 60
Ajuste da altura de corte
5x
volume do recipiente coletor de grama (L)
35
Dirigir
Motor sem escovas
Velocidade (Rpm)
3500
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
5
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m²)
máx. 350
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 28
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
94 143
Corrente de carregamento (A)
2.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
12.5
Dimensões (C x L x A) (mm)
1186 x 355 x 1026
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Ficha técnica
Áreas de utilização