Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aparador de relva a bateria
Referência: 1.444-300.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Diâmetro de corte (cm)
25
Cortador de aparador de grama
Cabeçalho de linha
Extensão de tópico
automático
Diâmetro da linha (mm)
1.6
Regulamentação de velocidade
não
Velocidade (Rpm)
9500
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m)
máx. 300 máx. 600
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 30 máx. 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
1.6
Peso, incluindo embalagem (kg)
2.4
Dimensões (C x L x A) (mm)
1184 x 296 x 386
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Áreas de utilização