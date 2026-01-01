      Aparador de grama Kärcher amarelo com cabo longo e cabeça de corte, acompanhado de uma peça circular adicional.

      Aparador de relva a bateria

      NOCH NICHT GEPFLEGT ----------------- >

      Referência: 1.444-300.0

      • Plataforma de bateria de 18 V
      • Bobina
      ¹⁾
      Borda do relvado