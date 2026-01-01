Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
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Aparador de relva a bateria
Referência: 1.444-311.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria de 18 V
Diâmetro de corte (cm)
30
Cortador de aparador de grama
Cabeçalho de linha
Extensão de tópico
automático
Diâmetro da linha (mm)
1.6
Regulamentação de velocidade
não
Velocidade (Rpm)
7800
Tipo de Bateria
Bateria intercambiável de íon-lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
2.5
Desempenho por carga de bateria¹⁾ (m)
máx. 350
Autonomia por carga de bateria (min)
máx. 30
Tempo de carregamento da bateria com carregador rápido: 80% / 100% (min)
44 83
Corrente de carregamento (A)
2.5
Fonte de alimentação para carregador de bateria (V / Hz)
100 - 240 / 50 - 60
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
2.5
Peso, incluindo embalagem (kg)
4.4
Dimensões (C x L x A) (mm)
1325 x 312 x 315
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização