      Lavadora Portátil Exterior OC 3 Foldable | Kärcher

      Limpeza portátil Kärcher com alça preta, reservatório transparente e base amarela. Mangueira acoplada na lateral.

      Prémios e gama exclusiva

      IF Gold Design Award 2024

      Lavadora Portátil Exterior

      OC 3 Foldable

      Referência: 1.599-300.0

      • Lavadora de pressão com depósito de água integrado (8 l), baixa pressão (5 bar)
      • Funcionamento a bateria, autonomia até 15 min, depósito de água dobrável e design compacto
      • Bico simples, carregador