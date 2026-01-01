Lavadora Portátil Exterior OC 3 Foldable | Kärcher

A OC 3 Foldable é a solução ideal para quem procura uma lavadora portátil compacta e fácil de transportar. O depósito de água rebatível reduz significativamente o espaço de arrumação, facilitando o transporte. Equipada com bateria de iões de lítio, está pronta a utilizar em qualquer lugar, sem necessidade de ligação à corrente elétrica ou à rede de água. Basta encher o depósito e começar a limpar. O visor LED indica o nível de carga da bateria, enquanto a mangueira de pressão de 1,8 metros garante uma utilização confortável. Ideal para o campismo, bicicletas, jardim e outras limpezas rápidas. Está disponível uma ampla gama de acessórios opcionais.

Baixa pressão eficaz e delicada A baixa pressão garante uma limpeza eficaz e muito delicada, ideal para superfícies sensíveis. O bico simples limpa de forma precisa até os locais de difícil acesso. O bocal cónico é ideal para limpezas ainda mais delicadas, como as patas dos cães. Depósito dobrável inovador O depósito flexível de 8 litros pode ser dobrado para reduzir o volume durante o transporte e a arrumação. A mangueira e a pistola ficam guardadas no equipamento dobrado, ocupando muito pouco espaço. Bateria integrada de iões de lítio Limpeza móvel a qualquer momento, sem necessidade de ligação elétrica. Grande autonomia para utilizações repetidas sem recargas intermédias. O indicador LED informa quando é necessário carregar a bateria. A porta USB-C permite carregar o equipamento facilmente em viagem, por exemplo, no automóvel ou através de uma power bank. Utilização simples e prática Pronto a utilizar em qualquer lugar. Basta encher o depósito e começar a limpar. Pega ergonómica com suporte para a mangueira, facilitando o transporte. O depósito pode ser enchido de forma rápida e cómoda graças à sua ampla abertura. Vasta gama de acessórios Está disponível uma vasta gama de acessórios opcionais. O acessório certo para cada tarefa de limpeza, seja bicicletas, equipamento de exterior, mobiliário de jardim, cães e muito mais.