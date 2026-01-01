Lavadora Portátil Exterior OC 4 | Kärcher

Compacta e portátil, a OC 4 é a lavadora portátil Kärcher ideal para limpezas rápidas em qualquer lugar. A bateria integrada de iões de lítio e o depósito de água de 8 litros permitem trabalhar sem ligação à corrente elétrica ou à rede de água. Basta encher o depósito e começar a limpar. A tecnologia de bicos Kärcher garante uma limpeza eficaz e delicada, ideal para bicicletas, calçado, equipamento de campismo e muito mais. O indicador LED mostra o nível de carga da bateria e a autonomia restante. O equipamento e os acessórios podem ser guardados no interior do depósito vazio para facilitar a arrumação. A mangueira em espiral de 2,8 metros oferece grande liberdade de movimentos e existe uma vasta gama de acessórios opcionais para ampliar as possibilidades de utilização.

Limpeza em qualquer lugar O depósito de água de 8 litros e a bateria integrada permitem limpar em qualquer lugar, sem ligação à rede de água ou à corrente elétrica. O depósito pode ser removido para enchimento em torneiras ou outras fontes de água e, graças à tampa estanque, pode ser transportado em segurança, por exemplo, na bagageira do automóvel. Ideal para diversas aplicações, como bicicletas, equipamentos de jardim e campismo, cães ou carrinhos de bebé. Bateria integrada de iões de lítio Uma carga da bateria proporciona até 22 minutos de autonomia, suficiente para limpar várias bicicletas ou móveis de jardim. O indicador LED mostra o estado de carga da bateria. A porta USB-C permite carregar o equipamento de forma prática, por exemplo, no automóvel ou através de uma power bank. Conceito de arrumação inteligente O equipamento, a mangueira e a pistola podem ser guardados no interior do depósito vazio, ocupando um espaço mínimo. As bolsas para acessórios, disponíveis em opção, também podem ser guardadas no interior do depósito. Fácil de transportar e de arrumar. Baixa pressão eficaz e delicada A tecnologia de bicos Kärcher proporciona uma limpeza eficaz, delicada e com baixo consumo de água. Ideal para proteger componentes sensíveis das bicicletas, como rolamentos, vedantes e cubos. Limpeza precisa e eficaz, mesmo em locais de difícil acesso. Utilização simples e prática Não necessita de montagem complexa. Basta encher o depósito e começar a limpar. A pistola dispõe de bloqueio para pulverização contínua sem esforço. A mangueira em espiral de 2,8 metros oferece uma ampla liberdade de movimentos. Vasta gama de acessórios Está disponível uma vasta gama de acessórios opcionais. O acessório certo para cada tarefa de limpeza, seja bicicletas, equipamento de exterior, mobiliário de jardim, cães e muito mais.