      Lavadora Portátil Exterior OC 4 | Kärcher

      Limpeza portátil Kärcher com base amarela, tampa preta e mangueira espiral preta conectada.

      Prémios e gama exclusiva

      IF Design Award 2025

      Lavadora Portátil Exterior

      OC 4

      Referência: 1.599-350.0

      • Lavadora de pressão com depósito de água integrado (8 l), baixa pressão (7 bar)
      • Funcionamento a bateria, autonomia até 22 min, pistola com bloqueio e design compacto
      • Bico simples, carregador