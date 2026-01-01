Lavadora Portátil Exterior OC 6-18 Premium Battery Set | Kärcher

A OC 6-18 Premium é uma lavadora portátil de média pressão a bateria, ideal para limpezas rápidas em casa ou em qualquer lugar, sem necessidade de ligação à corrente elétrica ou à rede de água. O depósito móvel de 12 litros com pega telescópica funciona como base de transporte e abastecimento de água. Sempre que exista uma ligação de água, o equipamento pode ser utilizado sem o depósito. Com a mangueira de aspiração, disponível em opção, também pode utilizar água de poços, baldes ou cursos de água. Inclui bateria amovível de 18 V, compatível com todos os equipamentos da plataforma Kärcher Battery Power 18 V. O visor LCD da bateria apresenta a autonomia em tempo real e a app Home & Garden fornece dicas úteis para uma utilização otimizada.

Limpeza autónoma e móvel O depósito móvel de 12 litros permite limpar de forma autónoma em qualquer lugar. A capacidade é suficiente para limpar 3 a 5 bicicletas muito sujas ou vários objetos, como cadeiras de jardim ou de campismo. O depósito pode ser enchido em qualquer torneira e mantém-se estanque graças à tampa de rosca. Funcionamento independente da corrente elétrica graças à tecnologia de bateria (bateria vendida em separado). Excelente mobilidade graças às rodas e à pega ergonómica A pega telescópica em alumínio pode ser estendida para facilitar o transporte e recolhida para uma arrumação compacta. As rodas de grandes dimensões garantem um transporte cómodo e seguro, mesmo em terrenos irregulares ou caminhos de jardim. Suporte prático para acessórios no equipamento A mangueira, a pistola e a lança podem ser arrumadas diretamente no equipamento, ocupando pouco espaço. O compartimento traseiro do depósito oferece espaço para acessórios adicionais. Todos os acessórios ficam sempre à mão, mesmo durante a utilização em movimento. Média pressão mais eficiente e ajustada à aplicação Até 24 bar de pressão para uma limpeza eficiente e profunda. Limpa superfícies sensíveis de forma segura e fiável. Bateria amovível Kärcher Battery Power 18 V (não incluída de série) Tecnologia Real Time com visor LCD da bateria: autonomia restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Elevado desempenho e longa duração graças às células de iões de lítio. Compatível com todos os equipamentos da plataforma Kärcher Battery Power 18 V. App Home & Garden A app Home & Garden da Kärcher ajuda-o a obter os melhores resultados de limpeza.