      Lavadora Portátil Exterior OC 6-18 Premium Battery Set | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher com acessórios, incluindo mangueira, pistola e bicos, sobre fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      IF Design Award 2024

      Lavadora Portátil Exterior

      OC 6-18 Premium Battery Set

      Referência: 1.328-521.0

      • Lavadora de pressão com depósito de água integrado (12 l), média pressão (24 bar)
      • Plataforma de bateria 18 V, autonomia até 12 min, depósito móvel com rodas
      • Bateria de 18 V, carregador, bico simples, lança curta e lança longa