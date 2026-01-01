Lavadora Portátil Exterior OC 6-18 Premium | Kärcher

Limpeza compacta em qualquer lugar, independente de conexão à rede elétrica ou à água – a lavadora de média pressão a bateria OC 6-18 Premium é ideal para limpezas rápidas e intermediárias em casa ou em outros locais. Com o bico de jato plano e suave, a sujeira mais difícil pode ser removida rapidamente de bicicletas, móveis de camping ou jardim, brinquedos e muito mais. O carrinho de água de 12 litros com alça telescópica extensível serve como base móvel para a lavadora de média pressão a bateria. Se houver uma conexão de água disponível, o dispositivo também pode ser operado sem o reservatório. Com uma mangueira de sucção vendida separadamente, é possível usar água de poços, baldes ou fontes naturais. A pistola de pressão e a lança de pulverização podem ser fixadas ao reservatório para transporte. A ampla gama de acessórios torna a OC 6-18 Premium ainda mais versátil: um jato de espuma ou uma escova de lavagem estão disponíveis separadamente, por exemplo. A bateria substituível (não incluída) pode ser usada em todos os dispositivos a bateria da plataforma Kärcher Battery Power de 18 V. O visor LCD da bateria mostra a capacidade restante em tempo real. O aplicativo Casa e Jardimoferece dicas práticas sobre o dispositivo e como usá-lo.

Limpeza autónoma e móvel O carrinho de água de 12 litros permite a limpeza independente em qualquer lugar. Ele comporta água suficiente para lavar de três a cinco bicicletas muito sujas ou vários objetos, como cadeiras de jardim/camping. O depósito pode ser enchido em qualquer torneira e mantém-se estanque graças à tampa de rosca. Funcionamento independente da corrente elétrica graças à tecnologia de bateria (bateria vendida em separado). Excelente mobilidade graças às rodas e à pega ergonómica A alça telescópica de alumínio pode ser estendida para transporte e retraída para armazenamento. As rodas de grandes dimensões garantem um transporte cómodo e seguro, mesmo em terrenos irregulares ou caminhos de jardim. Suporte prático para acessórios no equipamento A mangueira, a pistola e a lança podem ser arrumadas diretamente no equipamento, ocupando pouco espaço. O compartimento para acessórios na parte traseira do carrinho de água oferece espaço para acessórios adicionais. Todos os acessórios ficam sempre à mão, mesmo durante a utilização em movimento. Média pressão mais eficiente e ajustada à aplicação Até 24 bar de pressão para uma limpeza eficiente e profunda. Limpa superfícies sensíveis de forma segura e fiável. Bateria amovível Kärcher Battery Power 18 V (não incluída de série) Tecnologia Real Time com visor LCD da bateria: autonomia restante, tempo de carregamento restante e capacidade da bateria. Elevado desempenho e longa duração graças às células de iões de lítio. Compatível com todos os equipamentos da plataforma Kärcher Battery Power 18 V. App Home & Garden A app Home & Garden da Kärcher ajuda-o a obter os melhores resultados de limpeza.