      Lavadora Portátil Exterior OC 6-18 Premium | Kärcher

      Lavadora de alta pressão Kärcher com acessórios: mangueira, pistola, bicos e extensões, em fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      IF Design Award 2024

      Lavadora Portátil Exterior

      OC 6-18 Premium

      Referência: 1.328-520.0

      • Lavadora de pressão com depósito de água integrado (12 l), média pressão (24 bar)
      • Plataforma de bateria de 18 V, carrinho de água móvel
      • Bocal de jato plano, lança de pulverização curta e longa