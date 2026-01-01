Lavadora Portátil Exterior | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Lavadora Portátil Exterior
Referência: 1.328-146.0
Equipamento a bateria
1
Plataforma de baterias
Plataforma de bateria 18 V
Pressão (bar)
24
Intervalo de pressão
Média pressão
Caudal (L/h)
200
Tipo de Bateria
Bateria de iões de lítio
Tensão (V)
18
Capacidade (Ah)
2.5
Número de baterias necessárias (peç)
1
Autonomia por carga da bateria (min)
14 30
Cor
amarelo
Peso sem acessórios (kg)
1
Peso incl. embalagem (kg)
2.3
Dimensões (C × L × A) (mm)
277 x 75 x 231
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Manual de instruções
Garantia Legal
Áreas de utilização