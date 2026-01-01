      Lavadora Portátil OC Compact | Kärcher

      Pistola de limpeza Kärcher com garrafa de detergente e mangueira branca enrolada.

      Prémios e gama exclusiva

      IF Design Award 2026

      Lavadora Portátil

      OC Compact

      Referência: 1.328-120.0

      • Lavadora portátil de média pressão (15 bar)
      • Funcionamento a bateria, autonomia de 10 a 30 min, regulação da pressão com eco!Mode e pega rebatível
      • Lança 4-in-1 Multi Jet, bocal de espuma e mangueira de aspiração
      ¹⁾
      No modo eco!Mode, o consumo de água é reduzido, em média, 24% e o consumo de energia 54% em comparação com o modo Max.