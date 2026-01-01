Lavadora Portátil OC Compact | Kärcher

A OC Compact é uma lavadora portátil de média pressão, compacta e leve, ideal para uma limpeza móvel e flexível. Graças à bateria integrada de iões de lítio e à mangueira de aspiração de 5 metros, pode limpar utilizando fontes de água externas, sem necessidade de ligação à corrente elétrica ou à rede de água. A pega retrátil facilita o transporte e a arrumação. A pressão pode ser regulada em dois níveis, entre aproximadamente 6 e 15 bar, permitindo limpar superfícies delicadas ou prolongar a autonomia da bateria até 30 minutos. O indicador LED mostra o modo de funcionamento e a autonomia restante. A lança 4-in-1 Multi Jet permite alternar rapidamente entre quatro tipos de jato, enquanto a tecnologia de bicos Kärcher assegura uma limpeza eficaz e delicada. A bateria é carregada por USB-C. Não é compatível com conectores de mangueira de jardim.

Limpeza móvel Graças à mangueira de aspiração incluída e à bateria integrada, pode limpar em qualquer lugar, sem ligação à corrente elétrica ou à rede de água (não compatível com conectores de mangueira de jardim). Versátil para diferentes tarefas de limpeza, como bicicletas, equipamento de jardim e campismo, cães ou limpezas localizadas no automóvel. A porta de carregamento USB-C permite carregar facilmente o equipamento em viagem, por exemplo, no automóvel ou através de uma power bank. Regulação da pressão com indicador LED Consoante a tarefa, pode selecionar o modo Max (15 bar) ou o eco!Mode¹⁾ (aprox. 6 bar), ideal para superfícies delicadas ou para prolongar a autonomia até 30 minutos. O indicador LED mostra o estado de carga da bateria. Design leve e compacto O design inovador com pega rebatível reduz o espaço necessário para transporte e arrumação. O design leve e ergonómico garante um manuseamento confortável, mesmo durante utilizações prolongadas. Média pressão eficaz e delicada Graças à tecnologia de bicos Kärcher e à lança 4-in-1 Multi Jet, a limpeza é eficaz, delicada e com menor consumo de água. Ideal para proteger componentes sensíveis das bicicletas, como rolamentos, vedantes ou cubos. Limpeza precisa e eficaz, mesmo em locais de difícil acesso. Vasta gama de acessórios A lança Multi Jet reúne quatro tipos de jato numa única lança, selecionáveis através da rotação da cabeça. A mangueira de aspiração permite utilizar água de fontes externas, como depósitos, baldes ou ribeiros. Os seus 5 metros garantem grande liberdade de movimentos. O bocal para detergente facilita a aplicação uniforme do detergente em grandes superfícies, aumentando a eficácia da limpeza. Características de sustentabilidade