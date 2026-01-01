      Serra elétrica Kärcher amarela e preta com bateria 18V, lâmina de corte e suporte metálico.

      Serra de poda a bateria

      PNS 3-18

      Referência: 1.445-330.0

      • Plataforma de bateria de 18 V
      ¹⁾
      Ø ramos: 5 cm