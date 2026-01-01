Site em manutenção - Prometemos ser breves
País: Portugal
Site em manutenção - Prometemos ser breves
Aspirador robô com função de limpeza
Referência: 1.269-620.0
Dispositivo alimentado por bateria
1
Tempo de carregamento da bateria (min)
230
Tipo de Bateria
Bateria de íon-lítio
Capacidade da bateria (Ah)
3.2
Capacidade do depósito (min)
120
(m²/h)
85
Recipiente para lixo (mL)
500
(mL)
300
(mL)
170
Poder de sucção (Pa)
2500
Nível de potência sonora (dB(A))
67
Número de fases de corrente (PH)
1
Tensão (V)
100 - 240
Freqüência (Hz)
50 - 60
Cor
branco
Atualizações disponíveis até
2030-12-31
(kg)
3.7
Peso do carregador (kg)
0.6
Peso, incluindo embalagem (kg)
6.9
(mm)
94
(mm)
350
Dimensões, estação base (CxLxA) (mm)
80 x 150 x 102
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Áreas de utilização