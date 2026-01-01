Robô de limpeza de janelas | Kärcher

Site em manutenção - Prometemos ser breves
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Robô de limpeza de janelas
Referência: 1.269-210.0
(mL)
70
Rendimento por depósito (m²)
50
Rendimento (min/m²)
3
Poder de sucção (Pa)
3300
(Pa)
5000
Comprimento do cabo (m)
5
Nível de potência sonora (dB(A))
76
nível de pressão sonora (dB(A))
62
(cm)
35 x 35
Tensão (V)
100 - 240
Frequência (Hz)
50 - 60
Bateria de iões de lítio
(Ah)
0.65
(V)
14.8
(min)
40
Cor
branco
Peso sem acessórios (kg)
1.1
Peso incl. embalagem (kg)
2.1
Dimensões (C × L × A) (mm)
292 x 160 x 71
Conteúdo da embalagem
Equipamento
Manual de instruções
Aceda facilmente ao manual online
Manual de instruções
Áreas de utilização