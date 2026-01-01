      Robô de limpeza de janelas | Kärcher

      Robô de limpeza de janelas Kärcher, uma garrafa de concentrado de limpeza de janelas Kärcher e três almofadas de microfibra brancas, em fundo branco.

      Prémios e gama exclusiva

      Reddot Design Award 2026

      Robô de limpeza de janelas

      Referência: 1.269-210.0