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As ervas daninhas são difíceis de remover e ainda mais difíceis de impedir que voltem a crescer. A pensar nisso, a Kärcher desenvolveu um equipamento que elimina as ervas daninhas de forma rápida e sem esforço.
Graças às cerdas de nylon especialmente desenvolvidas e à velocidade de rotação de até 2.800 rpm, é possível remover facilmente ervas daninhas e musgo seco de superfícies em pedra.
O ângulo da cabeça de limpeza pode ser ajustado facilmente através de um botão, permitindo remover ervas daninhas por baixo de obstáculos, como bancos. Além disso, o equipamento adapta-se à altura do utilizador, proporcionando uma utilização mais confortável e ergonómica.
As cerdas podem ser substituídas em poucos segundos, sem recorrer a ferramentas. Basta desapertar e remover o protetor da escova, inserir uma nova tira de cerdas e continuar a trabalhar. Rápido, simples e sem esforço.
Acabe com as ervas daninhas de forma simples, rápida e confortável com o removedor de ervas daninhas sem fios Kärcher. O WRE 18-55 foi desenvolvido para remover eficazmente ervas daninhas e musgo graças à sua bateria substituível de 18 V e à inovadora cabeça de escova rotativa. E o melhor de tudo? As suas costas e joelhos agradecem. A pega telescópica ajustável permite trabalhar numa posição confortável, sem necessidade de se ajoelhar ou curvar.
Onde quer que as ervas daninhas apareçam, o WRE 18-55 está pronto para as eliminar. A utilização não podia ser mais simples: basta passar o removedor sobre as ervas daninhas e deixar que a escova faça o trabalho por si. Resultado: superfícies limpas, sem esforço.
Graças ao olhal integrado para suspensão, o equipamento pode ser pendurado e arrumado de forma prática, ocupando pouco espaço.
Garante máxima liberdade de movimentos e total flexibilidade durante a utilização.
Permite trabalhar confortavelmente de pé, adaptando-se à altura de cada utilizador.
O ângulo pode ser ajustado individualmente para se adaptar a diferentes situações de limpeza e à altura do utilizador.
A semiesfera rotativa de 360° integrada na proteção facilita uma posição de trabalho ergonómica e reduz o esforço durante a utilização.
A tira de cerdas pode ser substituída de forma rápida e simples, sem necessidade de ferramentas.
As cerdas de nylon especialmente concebidas e a elevada velocidade de rotação permitem remover eficazmente musgo seco e ervas daninhas à superfície.
Durante as pausas de trabalho, o equipamento pode ser pousado de forma segura sobre a tampa de proteção.
Descubra a forma mais eficaz de remover musgo e ervas daninhas à superfície com o WRE 18-55.
Remova facilmente musgo de terraços, caminhos de jardim e outras superfícies em pedra, sem recorrer a produtos químicos, com o WRE 18-55.
Permite remover ervas daninhas junto às juntas da pedra, lancis ou degraus com precisão e um acabamento limpo.
Ao contrário de muitos aparadores, o WRE não precisa de ser mantido suspenso. O equipamento apoia-se no apoio deslizante, permitindo trabalhar confortavelmente e no ângulo ideal.
O apoio deslizante, com semiesfera rotativa de 360°, promove uma postura de trabalho ergonómica, reduz o esforço e mantém a cabeça da escova sempre no ângulo ideal.
A cabeça da escova foi concebida para garantir uma limpeza eficiente e um desempenho otimizado, mesmo em zonas de difícil acesso.
Sem produtos químicos e sem necessidade de se curvar. O WRE é fácil de utilizar e permite remover musgo e ervas daninhas de diversas superfícies duras de forma confortável e sem esforço.
Lancis
Escadas
Não indicado para relva nem para áreas com crescimento intenso de ervas daninhas.
Fendas com musgo
Superfícies com musgo
Proliferação de dentes-de-leão
Tanchagens
Calçadas
Pavimentos em pedra
O removedor de ervas daninhas WRE 18-55 Battery Set foi concebido para eliminar eficazmente musgo e ervas indesejadas das juntas e fendas, sem esforço e sem sobrecarregar as costas ou os joelhos. Este conjunto inclui bateria e carregador, para que possa começar a utilizá-lo de imediato.
* Autonomia máxima obtida com a bateria intermutável Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah.