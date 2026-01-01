Acabe com as ervas daninhas de forma simples, rápida e confortável com o removedor de ervas daninhas sem fios Kärcher. O WRE 18-55 foi desenvolvido para remover eficazmente ervas daninhas e musgo graças à sua bateria substituível de 18 V e à inovadora cabeça de escova rotativa. E o melhor de tudo? As suas costas e joelhos agradecem. A pega telescópica ajustável permite trabalhar numa posição confortável, sem necessidade de se ajoelhar ou curvar.

Onde quer que as ervas daninhas apareçam, o WRE 18-55 está pronto para as eliminar. A utilização não podia ser mais simples: basta passar o removedor sobre as ervas daninhas e deixar que a escova faça o trabalho por si. Resultado: superfícies limpas, sem esforço.