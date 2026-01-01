      Diga adeus às ervas daninhas com um removedor sem fios. | Kärcher

      Removedor de ervas daninhas

      As ervas daninhas são difíceis de remover e ainda mais difíceis de impedir que voltem a crescer. A pensar nisso, a Kärcher desenvolveu um equipamento que elimina as ervas daninhas de forma rápida e sem esforço.

      Características

      Cabeça de escova inovadora para remover ervas daninhas de superfícies

      Graças às cerdas de nylon especialmente desenvolvidas e à velocidade de rotação de até 2.800 rpm, é possível remover facilmente ervas daninhas e musgo seco de superfícies em pedra.

      Person removes weeds using the Kärcher battery weed remover WRE
      Swivelling cleaning head of the battery weed remover

      Removedor de ervas daninhas a bateria com cabeça de limpeza articulada

      O ângulo da cabeça de limpeza pode ser ajustado facilmente através de um botão, permitindo remover ervas daninhas por baixo de obstáculos, como bancos. Além disso, o equipamento adapta-se à altura do utilizador, proporcionando uma utilização mais confortável e ergonómica.

      Substituição das cerdas sem necessidade de ferramentas

      As cerdas podem ser substituídas em poucos segundos, sem recorrer a ferramentas. Basta desapertar e remover o protetor da escova, inserir uma nova tira de cerdas e continuar a trabalhar. Rápido, simples e sem esforço.

      Bristle replacement without tools battery weed remover WRE

      Destaques

      Acabe com as ervas daninhas de forma simples, rápida e confortável com o removedor de ervas daninhas sem fios Kärcher. O WRE 18-55 foi desenvolvido para remover eficazmente ervas daninhas e musgo graças à sua bateria substituível de 18 V e à inovadora cabeça de escova rotativa. E o melhor de tudo? As suas costas e joelhos agradecem. A pega telescópica ajustável permite trabalhar numa posição confortável, sem necessidade de se ajoelhar ou curvar.

      Onde quer que as ervas daninhas apareçam, o WRE 18-55 está pronto para as eliminar. A utilização não podia ser mais simples: basta passar o removedor sobre as ervas daninhas e deixar que a escova faça o trabalho por si. Resultado: superfícies limpas, sem esforço.

      easy storage of the weed remover even in smaller spaces like a garage

      Armazenamento compacto

      Graças ao olhal integrado para suspensão, o equipamento pode ser pendurado e arrumado de forma prática, ocupando pouco espaço.

      Exchanging the 18 V battery of the weed remover

      Plataforma Battery Power 18V

      Garante máxima liberdade de movimentos e total flexibilidade durante a utilização.

      telescopic handle of weed remover can be extended to the preferred height

      Pega telescópica em alumínio

      Permite trabalhar confortavelmente de pé, adaptando-se à altura de cada utilizador.

      Weed remover head can be individuall adjusted

      Cabeça de limpeza articulada

      O ângulo pode ser ajustado individualmente para se adaptar a diferentes situações de limpeza e à altura do utilizador.

      Supporting proximity assist for weed remover rotating 360°

      Apoio deslizante

      A semiesfera rotativa de 360° integrada na proteção facilita uma posição de trabalho ergonómica e reduz o esforço durante a utilização.

      Bristle for weed remover is changed without tools

      Substituição das cerdas sem ferramentas

      A tira de cerdas pode ser substituída de forma rápida e simples, sem necessidade de ferramentas.

      Weed remover removing dry moss and weed

      Escova inovadora em nylon

      As cerdas de nylon especialmente concebidas e a elevada velocidade de rotação permitem remover eficazmente musgo seco e ervas daninhas à superfície.

      Weed remover can be parked horizontally during work breaks

      Posição de estacionamento

      Durante as pausas de trabalho, o equipamento pode ser pousado de forma segura sobre a tampa de proteção.

      Dicas de utilização

      Descubra a forma mais eficaz de remover musgo e ervas daninhas à superfície com o WRE 18-55.

      Person removes moss on stone patio with Kärcher cordless weed remover

      Sem esforço e sem químicos

      Remova facilmente musgo de terraços, caminhos de jardim e outras superfícies em pedra, sem recorrer a produtos químicos, com o WRE 18-55.

      Person removes weeds effortlessly from joints and stair edges with the Kärcher cordless weed remover

      Corte preciso

      Permite remover ervas daninhas junto às juntas da pedra, lancis ou degraus com precisão e um acabamento limpo.

      Person removes weeds on a stone terrace with the Kärcher cordless weed remover

      Utilização ergonómica

      Ao contrário de muitos aparadores, o WRE não precisa de ser mantido suspenso. O equipamento apoia-se no apoio deslizante, permitindo trabalhar confortavelmente e no ângulo ideal.

      Person removes weeds on a stone staircase with the Kärcher cordless weed remover

      Postura de trabalho confortável

      O apoio deslizante, com semiesfera rotativa de 360°, promove uma postura de trabalho ergonómica, reduz o esforço e mantém a cabeça da escova sempre no ângulo ideal.

      Person removes weeds between paving stones with the Kärcher cordless weed remover

      Máximo aproveitamento da cabeça da escova

      A cabeça da escova foi concebida para garantir uma limpeza eficiente e um desempenho otimizado, mesmo em zonas de difícil acesso.

      Exemplos de superfícies e ervas daninhas

      Sem produtos químicos e sem necessidade de se curvar. O WRE é fácil de utilizar e permite remover musgo e ervas daninhas de diversas superfícies duras de forma confortável e sem esforço.

      Kerbs

      Lancis

      Stairs

      Escadas

      Grasses between paving stones

      Não indicado para relva nem para áreas com crescimento intenso de ervas daninhas.

      Moss between paving stones

      Fendas com musgo

      Mossy surfaces

      Superfícies com musgo

      Dandelion growth

      Proliferação de dentes-de-leão

      Plantain family

      Tanchagens

      Cobblestones

      Calçadas

      Paving stones

      Pavimentos em pedra

      18 V Kärcher Battery Power

      WRE 18-55 Battery Set

      O removedor de ervas daninhas WRE 18-55 Battery Set foi concebido para eliminar eficazmente musgo e ervas indesejadas das juntas e fendas, sem esforço e sem sobrecarregar as costas ou os joelhos. Este conjunto inclui bateria e carregador, para que possa começar a utilizá-lo de imediato.

      • Tensão da bateria: 18 V
      • Velocidade da escova: 2300 – 2800 rpm
      • Diâmetro da escova: 180 mm
      • Autonomia por carga: aprox. 15 minutos*
      • Peso (sem acessórios): 2,9 kg
      • Carregador incluído: Carregador rápido Kärcher Battery Power 18 V
      • Bateria incluída: 18 V / 2,5 Ah

      * Autonomia máxima obtida com a bateria intermutável Kärcher Battery Power de 18 V / 2,5 Ah.