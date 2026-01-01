O esfregão a vapor compacto SC 1 Multi & Up 4 em 1 limpa sem produtos químicos e pode ser usado num instante para uma limpeza profunda em toda a casa, seja como um vaporizador de mão multifuncional ou como um versátil esfregão a vapor 3 em 1, graças ao conjunto de bocal para piso EasyFix Large incluído. Com três posições diferentes – superior, central e inferior – adapta-se perfeitamente às necessidades individuais. A limpeza completa com o limpador a vapor Kärcher remove até 99,999% dos vírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ de superfícies duras. O design compacto e prático do aparelho torna-o confortável de usar e fácil de guardar mesmo em espaços pequenos. O SC 1 Multi & Up está pronto para usar em 30 segundos e é fácil de reabastecer graças ao reservatório de água removível – o que significa que não há longos tempos de espera nem interrupções. O cartucho descalcificante substituível garante a descalcificação automática, prolongando a vida útil do produto em cinco vezes. O visor LED com painel de controlo permite uma operação simples e sem esforço. Os diversos modos, como aquecimento, pronto para uso, modo vapor e troca de cartucho, estão sempre visíveis.

Aplicativo 4 em 1 inovador e incrivelmente versátil O design inovador do aparelho permite que ele seja usado tanto como um vaporizador de mão multifuncional SC 1 Multi quanto como um esfregão a vapor 3 em 1 SC 1 Multi & Up, graças ao conjunto de bocal para piso EasyFix Large incluído. O conceito exclusivo 3 em 1, com três posições diferentes para o esfregão, permite selecionar a configuração ideal a qualquer momento. Superior: máxima manobrabilidade sob móveis e vaporização esporádica. Meio: combinação de boa manobrabilidade sob móveis e peso confortável na mão. Inferior: o aparelho é extremamente leve e fica em pé sozinho para pequenas pausas. Design de dispositivo compacto e prático Fácil manuseio graças ao design compacto do dispositivo. Formato ergonômico para facilitar a limpeza. O dispositivo pode ser armazenado no local de uso para facilitar o acesso. Vapor contínuo e cartucho de descalcificação integrado. O reservatório removível é fácil de encher a qualquer momento, permitindo a produção contínua de vapor sem interromper o trabalho. O cartucho descalcificante inteligente remove automaticamente o calcário da água, prolongando significativamente a vida útil do aparelho. A luz indicadora de LED mostra quando o cartucho precisa ser trocado com uma hora de antecedência. Painel de controle com iluminação LED Para uma operação simples e sem esforço. Basta tocar levemente no painel de controle uma vez para ativar o vapor – nenhum esforço físico é necessário. O visor luminoso de fácil compreensão exibe os seguintes modos: aquecendo, pronto para uso, modo vapor e troca de cartucho necessária. Tempo de aquecimento curto Com um tempo de aquecimento de apenas 30 segundos, o dispositivo está pronto para uso em instantes. Bocal grande EasyFix para pisos com junta flexível e fixação por velcro para o pano de limpeza. Graças ao bocal de chão EasyFix Large, o SC 1 Multi & Up fica em pé sozinho na posição mais baixa, acoplado diretamente ao bocal de chão. O bocal de chão também permite uma limpeza mais rápida. Troca de pano sem contato com a sujeira e fixação prática do pano de limpeza de pisos graças ao sistema de velcro.