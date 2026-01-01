Elimine a sujidade com vapor higiênico: o limpador a vapor vertical Kärcher SC 1 limpa pisos duros selados sem esforço e sem preocupações. A limpeza completa com o limpador a vapor Kärcher remove 99,999% de todos os vírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ de superfícies duras. Ligue e comece a usar: o limpador a vapor aquece e está pronto a usar em apenas 30 segundos. O reservatório de água limpa pode ser facilmente removido para enchimento. Uma função de descalcificação automática com um cartucho descalcificante no aparelho garante uma longa vida útil. Trocar o pano no bocal de chão sem qualquer contacto com a sujidade é conveniente graças ao sistema de fixação com velcro. Basta pisar na aba grande do pano de limpeza de chão e puxar o aparelho para cima. Estacionar e colocar o limpador a vapor no chão também é muito conveniente: o aparelho fino e leve mantém-se na vertical sozinho.

Design compacto e bocal de chão com junta giratória. Limpeza ergonômica e eficaz com contato total com o piso, independentemente da altura do usuário, graças à junta flexível do bocal. Vapor contínuo e cartucho de descalcificação integrado. Graças ao cartucho descalcificante inteligente, o calcário é removido automaticamente da água. O reservatório removível é fácil de encher a qualquer momento, permitindo a produção contínua de vapor sem interromper o trabalho. Tempo de aquecimento curto Com um tempo de aquecimento de apenas 30 segundos, o dispositivo está pronto para uso em instantes.