      Kärcher limpador de piso elétrico branco com duas almofadas de limpeza e uma bateria destacada.

      esfregão a vapor

      SC 1 Upright

      Referência: 1.513-560.0

      • Área de cobertura de 30 m²/tanque cheio, potência de aquecimento de 1.300 W.
      • Reservatório removível, tempo de aquecimento de 30 segundos, cartucho descalcificante.
      • Inclui 2 panos de limpeza de chão EasyFix
      ¹⁾
      Ao realizar a limpeza localizada com o limpador a vapor Kärcher, ou seja, vaporizando por 30 segundos na configuração máxima de vapor em contato direto com a superfície a ser limpa, 99,999% dos vírus envelopados, como os vírus da gripe (com exceção do vírus da hepatite B), podem ser removidos de superfícies lisas e rígidas comuns em residências. (germe de teste: Vírus vaccinia Ankara modificado).
      ²⁾
      Ao limpar a uma velocidade de 30 cm/s com a potência máxima de vapor e em contato direto com a superfície a ser limpa, 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns são eliminadas em superfícies lisas e duras comuns (germe de teste: Enterococcus hirae).
      ³⁾
      Fator mínimo pelo qual a vida útil do produto é prolongada, com base em testes internos com dureza da água de 20 °dH e dureza carbonatada de 15 °dH.