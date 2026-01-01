A lavadora a vapor compacta e leve SC 2 Deluxe, de nível básico, oferece regulagem de vapor em dois níveis para adaptar a intensidade do vapor à superfície e ao nível de sujidade. A limpeza completa com a lavadora a vapor Kärcher remove até 99,999% dos vírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ de superfícies duras típicas de residências – sem qualquer uso de produtos químicos. A SC 2 Deluxe exibe o modo de operação a qualquer momento através do inovador anel de LED iluminado. Os acessórios podem ser armazenados na bolsa para acessórios. O bocal de piso EasyFix com junta flexível garante excelente ergonomia e, graças à tecnologia de lamelas, assegura resultados de limpeza perfeitos. Graças ao prático sistema de fixação por velcro, o pano de limpeza de pisos pode ser fixado e removido de forma rápida e fácil ao bocal, sem entrar em contato com a sujidade. Utilizando os diversos acessórios, azulejos, placas de fogão, exaustores e até as menores frestas são higienizados. Mesmo a sujidade mais difícil é removida com eficácia.

Visor de luz LED no dispositivo Quando o visor LED acende em vermelho, o dispositivo ainda está aquecendo. Quando fica verde, o dispositivo está pronto para uso. Conjunto de limpeza de pisos EasyFix com junta flexível no bocal e fixação prática com velcro para o pano de limpeza. Resultados de limpeza ideais em todos os tipos de pisos duros da casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas. Troca de pano sem contato com a sujeira e fixação prática do pano de limpeza de pisos graças ao sistema de velcro. Limpeza ergonômica e eficaz com contato total com o piso, independentemente da altura do usuário, graças à junta flexível do bocal. Armazenamento organizado de acessórios e posição de estacionamento Todos os acessórios, incluindo os tubos de extensão, podem ser armazenados em uma bolsa extra longa para acessórios ou diretamente no dispositivo. Trava de segurança infantil na pistola de vapor Um sistema de travamento oferece proteção confiável contra o uso indevido por crianças brincando. Acessórios multifuncionais Pode ser usado para limpar uma grande variedade de superfícies, conforme necessário, graças ao bocal para pisos, bocal manual, escova redonda e muitos outros acessórios. Pano de limpeza de pisos e capa para o bocal de mão Para resultados de limpeza excelentes e uma remoção ainda mais eficaz da sujidade. Controle de fluxo de vapor em dois estágios O fluxo de vapor pode ser adaptado individualmente a cada superfície e nível de sujidade.