      Aparelho de limpeza a vapor Kärcher com acessórios: escovas, panos, tubos extensores e bolsa de armazenamento.

      Prémios e gama exclusiva

      Reddot Design Award 2018

      Limpador a vapor

      SC 2 Deluxe

      Referência: 1.513-400.0

      • Área de cobertura de 75 m²/tanque cheio, potência de aquecimento de 1.500 W.
      • Tempo de aquecimento: 6,5 minutos
      • Acessórios multifuncionais
      ¹⁾
      Ao realizar a limpeza localizada com o limpador a vapor Kärcher, ou seja, vaporizando por 30 segundos na configuração máxima de vapor em contato direto com a superfície a ser limpa, 99,999% dos vírus envelopados, como os vírus da gripe (com exceção do vírus da hepatite B), podem ser removidos de superfícies lisas e rígidas comuns em residências. (germe de teste: Vírus vaccinia Ankara modificado).
      ²⁾
      Ao limpar a uma velocidade de 30 cm/s com a potência máxima de vapor e em contato direto com a superfície a ser limpa, 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns são eliminadas em superfícies lisas e duras comuns (germe de teste: Enterococcus hirae).