O limpador a vapor de nível básico SC 2 EasyFix, fácil e intuitivo de usar, oferece regulagem de vapor em dois níveis para adaptar a intensidade do vapor à superfície e ao nível de sujidade. O prático compartimento para acessórios no próprio aparelho, bem como a posição de estacionamento para o bocal de chão, são detalhes úteis para uma limpeza a vapor ainda mais conveniente. O bocal de chão EasyFix com junta flexível garante excelente ergonomia e, graças à tecnologia de lamelas, assegura resultados de limpeza perfeitos. Graças ao prático sistema de fixação por velcro, o pano de limpeza de chão pode ser fixado e removido de forma rápida e fácil ao bocal, sem entrar em contato com a sujidade. O SC 2 EasyFix limpa completamente sem químicos e pode ser usado universalmente. A limpeza completa com o limpador a vapor Kärcher remove até 99,999% dos vírus¹⁾ e 99,99% de todas as bactérias domésticas comuns²⁾ de superfícies duras típicas de residências. Utilizando os diversos acessórios, azulejos, placas de fogão, exaustores e até as menores frestas são higienizados. Mesmo a sujidade mais difícil é removida com eficácia.

Armazenamento de acessórios e posição de estacionamento Armazenamento conveniente de acessórios e fácil estacionamento do bico de chão durante interrupções de trabalho. Conjunto de limpeza de pisos EasyFix com junta flexível no bocal e fixação prática com velcro para o pano de limpeza. Resultados de limpeza ideais em todos os tipos de pisos duros da casa, graças à eficiente tecnologia de lamelas. Troca de pano sem contato com a sujeira e fixação prática do pano de limpeza de pisos graças ao sistema de velcro. Limpeza ergonômica e eficaz com contato total com o piso, independentemente da altura do usuário, graças à junta flexível do bocal. Trava de segurança infantil na pistola de vapor Um sistema de travamento oferece proteção confiável contra o uso indevido por crianças brincando. Acessórios multifuncionais Pode ser usado para limpar uma grande variedade de superfícies, conforme necessário, graças ao bocal para pisos, bocal manual, escova redonda e muitos outros acessórios. Pano de limpeza de pisos e capa para o bocal de mão Para resultados de limpeza excelentes e uma remoção ainda mais eficaz da sujidade. Controle de fluxo de vapor em dois estágios O fluxo de vapor pode ser adaptado individualmente a cada superfície e nível de sujidade.